Ewa Swoboda nie kryła radości. "Cieszę się, że ciężka praca daje efekty"

Swoboda na stadionie w Białymstoku triumfowała czasem 11,05. Druga Kryscina Cimanouska straciła do niej 0,31 sekundy. Warunki dla sprinterów nie były łatwe, gdyż wcześniej padał deszcz.

- Bieżnia nie zdążyła do końca wyschnąć. Dodatkowo było tylko 19 stopni. W takich warunkach nie biega się łatwo. Dlatego tym bardziej cieszy mnie ten wynik. Jestem z siebie zadowolona - oceniła biegaczka.

Od dekady Swoboda zwycięża we wszystkich mistrzostwach Polski, w których uczestniczy. Złotego medalu nie zdobyła w 2021 i 2025 roku, gdy nie startowała.

- Pięć lat temu w Poznaniu byłam kontuzjowana. W zeszłym roku w Bydgoszczy też mnie zabrakło ze względu na drobny uraz. Jednak wróciłam, jestem cała i zdrowa. To, że wygrałam dziewiąty raz jest czymś niesamowitym. Cieszę się, że ciężka praca daje efekty - powiedziała.

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Swoboda 10 razy wygrywała bieg na 60 m podczas czempionatu kraju w sezonie halowym, więc z uwzględnieniem mistrzostw Polski na stadionie, łącznie ma już w dorobku 19 złotych medali. Biegaczka przekazała, że ma w domu specjalne miejsce, gdzie je przechowuje.

- W moim domu rodzinnym rodzice mają specjalną komodę, gdzie są wszystkie moje trofea i medale. Stoi też tam moja lalka Barbie. Gdy odwiedzam rodziców, to bardzo miło patrzy się na tę kolekcję - przyznała.

Dwa lata temu w Rzymie Swoboda została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 m. Okazję do zdobycia złotego medalu w imprezie tej rangi będzie miała w dniach 10-16 sierpnia w Birmingham. W tym sezonie Polka osiągnęła czas 10,98 i jest wiceliderką europejskiej listy. Taki sam wynik uzyskała Szwajcarka Geraldine Di Tizio-Frey, a Brytyjka Amy Hunt była szybsza o 0,01 sekundy.

- To będą moje dwie główne rywalki. Do walki o medale mogą się też dołączyć Włoszka Zaynab Dosso i Patrizia van der Weken z Luksemburga. Myślę, że może być podobnie jak w Rzymie, gdy wbiegłyśmy ławą na metę i różnice były minimalne - uważa reprezentantka Polski.

W 2023 roku podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, Swoboda przebiegła 100 m w 10,94. Deklaruje, że w tym sezonie może pobić 40-letni rekord Polski Ewy Kasprzyk - 10,93. Kolejną okazję będzie miała w Birmingham.

AB, PAP