FC Porto zakończyło ubiegły sezon jako mistrz Portugalii. "Smoki" nie mogą jednak zaliczyć pierwszego meczu przedsezonowego do udanych. Podopieczni Francesco Farioliego polegli w starciu z Gil Vincente.

ZOBACZ TAKŻE: Skradł serca kibiców na mundialu i zatrzymał Hiszpanów. 40-latek skończył z bezrobociem

Choć przez większość meczu żaden zespół nie potrafił znaleźć drogi do bramki, ta sztuka udała się w 89. minucie. Autorem jedynego gola był obrońca Arthur Tchaptchet, który na boisku pojawił się w 62. minucie. Żaden z polskich zawodników nie był wpisany do protokołu meczowego.

Po podbiciu Ligi Europy, Aston Villa nie zwolniła tempa. Podopieczni Unaia Emery'ego rozpoczęła okres przygotowawczy od pokaźnego zwycięstwa 5:0 z czwartoligowym Walsall.

Mecz rozpoczęli zawodnicy wracający po kontuzjach, bez rytmu meczowego oraz juniorzy. Matty Cash pojawił się na boisku w 46. minucie. Dwa gole strzelił 17-letni Brian Madjo, a po trafieniu dołożyli 19-latkowie: George Hemmings, Luka Lynch oraz Aidan Borland.

Relacja na żywo z meczu FC Porto - Aston Villa na Polsatsport.pl.

MS, Polsat Sport