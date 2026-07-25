FC Porto wygrywa na zakończenie przygotowań. Grali reprezentanci Polski

FC Porto przystąpiło do ostatniego sprawdzianu przed sezonem bez Oskara Pietuszewskiego, który boryka się z urazem mięśniowym prawego uda. Od początku na murawie pojawili się za to Jakub Kiwior, Jan Bednarek oraz Matty Cash.

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Mecz znakomicie rozpoczął się dla zespołu Francesco Fariolego. Już w 5. minucie na listę strzelców wpisał William Gomes, który przyjął udem wybitą przez rywali piłkę, a następnie oddał fantastyczne uderzenie tuż przy słupku.

Siedem minut później do wyrównania doprowadził Luka Lynch. Spory błąd popełnił Jakub Kiwior, który źle wybił futbolówkę. Przejął ją jeden z rywali i zagrał do Anglika, który pewnie pokonał bramkarza.

W 23. minucie trener Unai Emery był zmuszony dokonać zmiany. Z boiska został ściągnięty Leon Bailey, który najprawdopodobniej doznał kontuzji.

Tuż przed przerwą FC Porto zdobyło drugą bramkę. Po niezbyt dobrze wykonanym rzucie wolnym jeden z obrońców Aston Villi skiksował i po jego zagraniu głową piłką trafiła do Pepe. Ten nie zastanawiał się, uderzył bez przyjęcia i trafił do siatki. Do przerwy wynik nie uległ zmianie.

Na drugą połowę nie wyszedł już Matty Cash, który został zastąpiony przez Kostę Nedeljkovicia.

Niewiele działo się po zmianie stron. Było dużo roszad, ale żadnej z drużyn nie udało się zdobyć bramki. W 87. minucie Kiwior mógł zanotować asystę, ale jego świetnego podania nie wykorzystał Inbeom. Ostatecznie FC Porto pokonało Aston Villę na zakończenie przygotowań 2:1.

Mistrzowie Portugalii mają przed sobą intensywny czas. 1 sierpnia czeka ich spotkanie o Superpuchar Portugalii z SCU Torreense, natomiast osiem dni później pierwszy mecz ligowy z FC Alverca.

FC Porto - Aston Villa 2:1 (2:1)

Bramki: William Gomes (5'), Pepe (41') - Lynch (12')

FC Porto: Claudio Ramos (82' J. Costa) - Zaidu (82' Moura), Kiwior, Bednarek - Froholdt (82' Eustaquio), Rosario (82' Inbeom), Varela (78' Perez), Veiga (69' Mora) - William Gomes (69' Sainz), Andre Silva (69' Gul), Pepe

Aston Villa: Bizot (46' Wright) - Cash (46' Nedeljkovic), Mings (72' Carroll), Cisse (84' Fortes), Maatsen (72' Rowe) - Barkley (46' Joao Gomes), Bogarde (84' Borland), Burrowes, Hemmings (72' Jimoh-Aloba), Lynch (72' Madjo) - Bailey (23' Broggio)

HP, Polsat Sport