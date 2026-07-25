Górnik Zabrze zaczął od zwycięstwa

Beniaminek z Wrocławia szybko objął prowadzenie. W siódmej minucie źle w polu karnym zachowała się defensywa, m.in. Josema stracił piłkę przy wyprowadzaniu akcji, Piotr Samiec-Talar znakomicie dograł do Przemysław Banaszka, a ten mając przed sobą tylko Philippa Schulze pewnie go pokonał.

Na trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu pierwszej połowy zespół z Zabrza był bliski wyrównania. Tym razem jednak Michał Szromnik zdołał przenieść piłkę ponad poprzeczką po „główce” czeskiego napastnika Górnika Erika Prekopa.

Po przerwie zdecydowaną przewagę mieli gospodarze, zaś Śląsk ograniczał się do sporadycznych kontr.

Gol dla Zabrzan padł w 65. min. Po strzale Kacpra Urbańskiego Jehor Macenko zagrał tak, że piłka wpadła do bramki Śląska.

Po tym wydarzeniu obraz gry się zmienił. Piłkarze ze stolicy Dolnego Śląska śmielej zaatakowali. W 73. min. mieli okazję, aby ponownie objąć prowadzenie, ale niecelnie uderzył Grzegorz Tomasiewicz.

Ostatnie słowo należało jednak do Zabrzan. W 79. minucie piłkę otrzymał, będący przed polem karnym, Francuz Ivan Ikia Dimi. Jego uderzenie zapewniło Górnikowi trzy punkty.

Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Przemysław Banaszak (7), 1:1 Jehor Macenko (65-samobójcza), 2:1 Yvan Ikia Dimi (79).

Górnik Zabrze: Philipp Schulze - Patryk Warczak (46. Roberto Massimo), Josema , Erik Janża - Yvan Ikia Dimi (89. Ondrej Zmrzly), Maximilian Dietz (46. Sondre Liseth), Peter Gonzalez, Kacper Urbański, Lukas Sadilek, Maksym Chłań (64. Taofeek Ismaheel) - Erik Prekop (81. Bastien Donio).

Śląsk Wrocław: Michał Szromnik - Irodotos Christodoulou, Jehor Macenko, Ba Lamine - Michał Rosiak (75. Alex Timossi Andersson), Jorge Yriarte, Piotr Samiec-Talar, Michał Mokrzycki (64. Grzegorz Tomasiewicz), Marc Llinares - Luka Marjanac (75. Eniss Shabani), Przemysław Banaszak (64. Malaly Dembele).

Żółte kartki: Josema, Roberto Massimo - Ba Lamine.

Sędzia: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn). Widzów: 25 988.

PAP