Groźne wypadki na trasie 82. Rajdu Polski! Uczestnicy trafili do szpitali
Do dwóch wypadków doszło w sobotę na trasie 82. Rajdu Polski – w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Rzecznik imprezy Andrzej Borowski powiedział, że życiu członków załóg nic nie zagraża. Zostali zabrani do szpitali.
Organizatorzy rajdu podali, że do wypadków doszło na drugim i trzecim „oesie” (przyp. red.: Odcinku Specjalnym). Oba odcinki zastały przerwane. Załogi zostały skierowane trasą alternatywną na OS 4 Gmina Jasienica.
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Borowski powiedział, że załogi z obu samochodów zostały przewiezione do szpitali. - Służby rajdu zadziałały błyskawicznie. (…) Zostali podjęci z miejsca wypadku; nie ma zagrożenia życia. (…) Rajd ruszył i jedzie dalej - zapewnił.
82. Rajd Polski jest jednocześnie czwartą rundą mistrzostw Europy.Przejdź na Polsatsport.pl