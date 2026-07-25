Groźne wypadki na trasie 82. Rajdu Polski! Uczestnicy trafili do szpitali

Moto

Do dwóch wypadków doszło w sobotę na trasie 82. Rajdu Polski – w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Rzecznik imprezy Andrzej Borowski powiedział, że życiu członków załóg nic nie zagraża. Zostali zabrani do szpitali.

Samochód rajdowy w chmurze pyłu lub dymu na trasie.
fot. PAP/EPA
Borowski zapewnił, że załogi z wypadków są bezpieczne i rajd jedzie dalej.

Organizatorzy rajdu podali, że do wypadków doszło na drugim i trzecim „oesie” (przyp. red.: Odcinku Specjalnym). Oba odcinki zastały przerwane. Załogi zostały skierowane trasą alternatywną na OS 4 Gmina Jasienica.

 

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Borowski powiedział, że załogi z obu samochodów zostały przewiezione do szpitali. - Służby rajdu zadziałały błyskawicznie. (…) Zostali podjęci z miejsca wypadku; nie ma zagrożenia życia. (…) Rajd ruszył i jedzie dalej - zapewnił.

 

82. Rajd Polski jest jednocześnie czwartą rundą mistrzostw Europy.

MS, PAP
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MOTORAJDY
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