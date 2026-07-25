Haaland zareagował na transfer byłego piłkarza Rakowa. "Zrobiliśmy to"

Piłka nożna

Jonatan Braut Brunes został w sobotę ogłoszony nowym piłkarzem Sparty Praga. Bardzo szybko na transfer kuzyna zareagował bohater ostatniego mundialu Erling Haaland.

Dwie fotografie dzieci z dzieciństwa, na jednej z nich są w strojach piłkarskich z logo klubu Bryne FK.
fot. Cyfrasport/Instagram
Erling Haaland zareagował na transfer Brunesa

"Zrobiliśmy to" - napisał napastnik Manchesteru City na Instagramie, dodając trzy zdjęcia z dzieciństwa z byłym piłkarzem Rakowa Częstochowa.

 

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Dał tym do zrozumienia, że kuzyni odnieśli sukces w świecie piłki nożnej. Obaj są przecież wychowankami klubu Bryne FK, w którego koszulkach są na jednej z fotografii.

 

 

 

 

Brunes został zawodnikiem Rakowa w lipcu 2024 roku, kiedy został wykupiony z OH Leuven za półtora miliona euro. Teraz, po dwóch latach, zespół z Częstochowy sprzedał go za sześć milionów euro do Sparty Praga.

 

25-latek będzie miał  szansę zadebiutować w Lidze Mistrzów. Czeski klub zagra w trzeciej rundzie eliminacji z Olympique Lyon.

 

- W ciągu ostatnich dwóch sezonów Jonatan zdobył 40 bramek we wszystkich rozgrywkach, udowadniając, że jest niezawodnym i skutecznym strzelcem. Jego umiejętność strzelania na wiele sposobów w połączeniu z wszechstronnością czyni go napastnikiem, który może być skuteczny w różnych systemach taktycznych i przeciwko różnym typom przeciwników - przyznał dyrektor sportowy Sparty Tomas Rosicky.

HP, Polsat Sport
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