Hamilton ukarany. Oto konsekwencje nieprzepisowego ruchu

Sędziowie uznali, że Hamilton zajechał drogę Australijczykowi Oscarowi Piastriemu (McLaren) w finałowej serii kwalifikacyjnej. W związku z tym utytułowany Brytyjczyk wyruszy w niedzielę z piątego pola startowego.

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Hamilton uległ swojemu rodakowi, broniącemu tytułu Lando Norrisowi, o zaledwie 0,012 s. Obok kierowcy McLarena na starcie wyścigu pojawi się Monakijczyk Charles Leclerc (Ferrari), a z trzeciego pola ruszy lider klasyfikacji generalnej Włoch Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Piastri wystartuje z czwartej pozycji.

Norris został pierwszym kierowcą innego teamu niż Mercedes, który w tym sezonie wywalczył pole position. Wcześniej czterokrotnie z pierwszego pola ruszał Brytyjczyk George Russell, a sześć razy prowadzący w klasyfikacji generalnej Włoch Kimi Antonelli.

Hamilton (159 pkt) ma szansę zmniejszyć stratę do Antonellego i przybliżyć się nieco do ósmego w karierze tytułu mistrza świata, co uczyniłoby go samodzielnym rekordzistą wszech czasów. Trzeci w klasyfikacji generalnej jest Russell - 154 pkt.

Start niedzielnego wyścigu planowany jest na godz. 15.

HP, PAP