Jonatan Braut Brunes opuścił Raków Częstochowa! Może zadebiutować w Lidze Mistrzów

Raków pozyskał Brunesa w lipcu 2025 z OH Leuven za półtora miliona euro. Teraz, po dwóch latach, "Medaliki" sprzedały go za sześć milionów euro do Sparty Praga.

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"Dziękujemy za wszystko, Jony!" - napisał po norwesku klub z Częstochowy.

"Po dwóch latach, Jonatan Brunes opuszcza Raków Częstochowa i na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do Sparty Praga. Powodzenia w dalszej karierze!" - można przeczytać w poście.

Brunes zadebiutował w czerwono-niebieskich barwach trzy dni po debiucie w domowym spotkaniu z Cracovią. Łącznie w 82 meczach Norweg strzelił 40 goli. W trakcie swojego pobytu w Rakowie został wicemistrzem Polski, a także awansował do fazy pucharowej Ligi Konferencji UEFA oraz do finału pucharu Polski.

25-latek trafił do Sparty, która zagra w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Olympique Lyon. Brunes ma więc okazję zadebiutować w tych rozgrywkach.

- W ciągu ostatnich dwóch sezonów Jonatan zdobył 40 bramek we wszystkich rozgrywkach, udowadniając, że jest niezawodnym i skutecznym strzelcem. Jego umiejętność strzelania na wiele sposobów w połączeniu z wszechstronnością czyni go napastnikiem, który może być skuteczny w różnych systemach taktycznych i przeciwko różnym typom przeciwników. Doskonale znajduje przestrzeń między liniami i może przyczynić się do budowania akcji drużyny dzięki swojej piłkarskiej inteligencji. Jednocześnie doskonale radzi sobie z operowaniem na linii spalonego i biegami za linią obrony - skomentował dyrektor sportowy Sparty Praga, Tomas Rosicky.