Kibice mu tego nie wybaczą! Były kapitan kadry odchodzi do derbowego rywala
"Trzęsienie ziemi" - tak serbskie media określiły transfer Nemanji Petricia, byłego kapitana tamtejszej reprezentacji, który zdecydował się przejść z Partizana Belgrad do... derbowego rywala, Crvenej zvezdy Belgrad!
38-letni przyjmujący trafił do Partizana w sezonie 2024/2025, ale nie zdołał pokazać w drużynie pełni swoich umiejętności ze względu na liczne problemy zdrowotne. Mimo to Petrić dostał ofertę odbudowania się od... derbowego rywala "Czarno-Białych" i w nadchodzących rozgrywkach będzie reprezentował barwy Crvenej zvezdy.
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"Wielkie wzmocnienie na pozycji przyjmującego! Siatkarska sekcja Crvenej zvezdy wita w swoim gronie legendarnego Nemanję Petricia. Nasz nowy zawodnik ma za sobą wyjątkową karierę, okraszoną grą w największych europejskich klubach. Był również członkiem reprezentacji Serbii, która w 2019 roku sięgnęła po złoty medal mistrzostw Europy. Jesteśmy przekonani, że dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i doświadczeniu pomoże on nam osiągnąć najwyższe cele" - czytamy w oficjalnym komunikacie "Czerwono-Białych".
Wychowanek czarnogórskiej Budućnosti Podgorica zdecydowaną większość sportowej kariery spędził we Włoszech, gdzie grał między innymi dla Perugii, Modeny i Allianz Milano. W siatkarskim CV ma również występy w Belgii, Turcji i Rosji.
W reprezentacji Serbii występował od 2009 do 2023 roku. W narodowych barwach rozegrał łącznie 136 meczów i wywalczył trzy medale mistrzostw Europy (2019 – złoto, 2013, 2017 – brąz), oraz srebro Ligi Światowej 2015. Zajął też czwarte miejsce w mistrzostwach świata 2018. Przez pewien czas był kapitanem "Orłów".Przejdź na Polsatsport.pl