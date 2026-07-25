Kolejne zwycięstwo! Polski klub z awansem do 2. rundy eliminacji LM
Zawodniczki Czarnych Antrans Sosnowiec awansowały do drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzyń. W meczu finałowym pierwszego turnieju eliminacyjnego podopieczne Sebastiana Stemplewskiego wygrały 3:1 z irlandzkim Athlone WFC.
Droga mistrzyń Polski do elitarnej Champions League nie jest prosta. Aby dostać się do futbolowego raju, piłkarki z Sosnowca muszą wygrać dwa turnieje eliminacyjne, a następnie zwyciężyć w dwumeczu trzeciej rundy kwalifikacji.
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Czarne Antrans rozpoczęły tegoroczną batalię o LM od okazałego zwycięstwa 7:1 nad mistrzem Gruzji, WFC Nike Lusso, w półfinale pierwszego turnieju. W sobotę (25 lipca) zrobiły kolejny krok, pokonując w finale tej części eliminacji 3:1 irlandzkie Athlone WFC. Sosnowiczanki prowadziły do przerwy 1:0 po tym, jak dośrodkowanie Natalii Chudzik z rzutu rożnego wykorzystała precyzyjną główką Patrycja Sarapata. Po przerwie gole dla gospodyń dołożyły jeszcze Klaudia Miłek i Zofia Buszewska. Przyjezdne stać było tylko na honorowe trafienie, którego autorką była w 81. minucie Isabel Ryan.
Podopieczne trenera Sebastiana Stemplewskiego awansowały do drugiej rundy kwalifikacji, która również toczyć się będzie w czterozespołowych turniejach. W półfinale Czarne Antrans zmierzą się już 5 sierpnia w Pafos z cypryjskim Apollon FC.
Dotychczas żaden polski klub nie zdołał wywalczyć awansu do fazy zasadniczej Ligi Mistrzyń.
Eliminacje Ligi Mistrzyń - finał turnieju 1. rundy
KKS Czarni Antrans Sosnowiec - Athlone WFC 3:1 (1:0)
Bramki: Patrycja Sarapata 25, Klaudia Miłek 47, Zofia Buszewska 58 - Isabel Ryan 81
Czarni Antrans: Anna Palińska - Zofia Buszewska (76' Oliwia Zgoda), Daria Kurzawa, Oliwia Łapińska, Natalia Chudzik (86' Iga Witkowska) - Weronika Wójcik (69' Amelia Chmura), Oliwia Katowicz (86' Wiktoria Kaczmarek), Karlina Miksone, Nikol Kaletka (76' Luiza Kozielska), Patrycja Sarapata - Klaudia Miłek
Athlone: Maria Mattheou - Kellie Brennan (89' Hazel Donegan), Kayleigh Shine, Sofia Stovold (69' Noelle Murray), Phoebe Hampson (69' Shauna Brennan) - Roisin Molloy, Kerryanne Brown, Hannah Waesch, Alexis Strickland, Madison Gibson - Dana Scheriff (54' Isabel Ryan)
Żółte kartki: Miłek, Wójcik (Czarni) - Waesch, Brown, Murray (Athlone)
Sędziowała: Eszter Urban (Węgry).Przejdź na Polsatsport.pl