Lando Norris na pole position przed GP Węgier
Broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris (McLaren) wygrał kwalifikacje przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Węgier, 11. rundą mistrzostw świata Formuły 1. Z drugiego pola ruszy jego rodak Lewis Hamilton (Ferrari), który miał czas okrążenia gorszy o zaledwie 0,012 s.
Norris został pierwszym kierowcą innego teamu niż Mercedes, który w tym sezonie wywalczył pole position. Wcześniej czterokrotnie z pierwszego pola ruszał Brytyjczyk George Russell, a sześć razy prowadzący w klasyfikacji generalnej Włoch Kimi Antonelli.
ZOBACZ TAKŻE: Długo zanosiło się na remis. Następnie rezerwowi wkroczyli do gry
Lider MŚ, który zgromadził 204 punkty, był w sobotę czwarty. Szybszy od niego był także Monakijczyk Charles Leclerc (Ferrari).
To oznacza, że w niedzielę drugi w cyklu Hamilton - 159 pkt - ma szansę zmniejszyć stratę do Antonellego i przybliżyć się nieco do ósmego w karierze tytułu mistrza świata, co uczyniłoby go samodzielnym rekordzistą wszech czasów. Siedem razy triumfował też Niemiec Michael Schumacher.
Trzeci w klasyfikacji generalnej jest Russell - 154 pkt. W kwalifikacjach w miejscowości Mogyorod pod Budapesztem zajął siódmą lokatę.
Start niedzielnego wyścigu planowany jest na godz. 15.Przejdź na Polsatsport.pl