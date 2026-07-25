Lando Norris na pole position przed GP Węgier

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Broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris (McLaren) wygrał kwalifikacje przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Węgier, 11. rundą mistrzostw świata Formuły 1. Z drugiego pola ruszy jego rodak Lewis Hamilton (Ferrari), który miał czas okrążenia gorszy o zaledwie 0,012 s.

Kierowca Formuły 1 w kombinezonie zespołu McLaren, Norris, patrzy w bok podczas sesji kwalifikacyjnej.
Fot. PAP
Lando Norris na pole position przed GP Węgier.

Norris został pierwszym kierowcą innego teamu niż Mercedes, który w tym sezonie wywalczył pole position. Wcześniej czterokrotnie z pierwszego pola ruszał Brytyjczyk George Russell, a sześć razy prowadzący w klasyfikacji generalnej Włoch Kimi Antonelli.

 

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Lider MŚ, który zgromadził 204 punkty, był w sobotę czwarty. Szybszy od niego był także Monakijczyk Charles Leclerc (Ferrari).

 

To oznacza, że w niedzielę drugi w cyklu Hamilton - 159 pkt - ma szansę zmniejszyć stratę do Antonellego i przybliżyć się nieco do ósmego w karierze tytułu mistrza świata, co uczyniłoby go samodzielnym rekordzistą wszech czasów. Siedem razy triumfował też Niemiec Michael Schumacher.

 

Trzeci w klasyfikacji generalnej jest Russell - 154 pkt. W kwalifikacjach w miejscowości Mogyorod pod Budapesztem zajął siódmą lokatę.

 

Start niedzielnego wyścigu planowany jest na godz. 15.

PI, PAP
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FORMUŁA 1LANDO NORRISLEWIS HAMILTONMOTO
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