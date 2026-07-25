Sparingpartner Polaka szczerze o walce w UFC. "Kluczowe będą pierwsze minuty"

Olech został poproszony o ocenienie formy starszego kolegi, przed następną walką.

- Forma jak zwykle znakomita. Szczególnie, że przygotowania całe robi w Ankosie. Najważniejsze, żeby jak najwięcej zdrowia zachował w przygotowaniach - powiedział w rozmowie z Igorem Marczakiem.

Zawodnik MMA trenuje z Tyburą już kilka lat. Opowiedział o zmianie, jaką przeszedł jego sparingpartner.

- Marcinek jest w dalszym ciągu solidnym zawodnikiem. Zawsze nim był i szczerze mówiąc, każda runda z Marcinem jest ciężka i przede wszystkim cechuje go bardzo dobre cardio - wyjawił.

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Rakić jest bardzo dobrym kick-bokserem. Olech został zapytany, czy podczas treningów próbował walczyć jak Serb.

- Nastawiałem się przede wszystkim na duża liczba low kicków, trenujemy także calf kicki i staramy się pod to układać gameplan - zdradził.

Jakie jest podejście Tybury do nadchodzącej walki?

- Kluczowe będą pierwsze minuty pierwszej rundy, bo Marcin jest low starterem i jak nie prześpi początku, to już później o resztę walki raczej nie będę się martwił, tylko ten początek jest najważniejszy i najbardziej kluczowy - ocenił 28-latek.

Jaki jest Tybura poza oktagonem?

- Marcin zawsze pomoże, z resztą tutaj wszyscy w Ankosie bardzo są pomocni. Zawsze o cokolwiek nie zapytasz, to każdy ci pomoże, każdy wyciągnie do ciebie pomocną dłoń - stwierdził.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

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Antoni Bednarczyk