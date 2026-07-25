Mistrz wielkoszlemowy wraca do sportu! Słynny tenisista został piłkarzem

Dominic Thiem był jednym z nielicznych tenisistów, którzy toczyli zaciętą walkę z "Wielką Trójką" (Rogerem Federerem, Rafaelem Nadalem i Novakiem Djokoviciem). W 2020 Austriak sięgnął nawet po największy skalp, czyli tytuł wielkoszlemowy. Okazał się najlepszy podczas US Open. Był też numerem 3 rankingu ATP.

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Później jego karierę naznaczyła kontuzja nadgarstka. Po rekonwalescencji Austriak nie prezentował już takiego poziomu, jak wcześniej. W wywiadzie z "Tennis Major" przyznał również, że zmaga się z problemami psychicznymi, a konkretnie - z depresją.

Thiem zdecydował się zakończyć karierę w 2024, w wieku 31 lat. Ostatnie spotkanie rozegrał przed własną publicznością w Wiedniu. Uległ wtedy w trzech setach Włochowi Luciano Darderiemu.

Teraz niespełna 33-latek zdecydował się na powrót do sportu. Mowa jednak nie o tenisie, a piłce nożnej. Thiem został bowiem piłkarzem Badener AC. Zespół ten występuje na ósmym poziomie rozgrywkowym w Austrii.

Polsat Sport