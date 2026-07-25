Mistrzyni wielkoszlemowa nie zagra więcej dla Rosji! "Uważam się za Czeszkę"

Tenis

Mistrzyni juniorskiego Roland Garros 2026 zmieniła przynależność narodową. Od teraz Alisa Oktiabreva reprezentować będzie Czechy, a nie Rosję.

Młoda kobieta trzyma rakietę tenisową i piłkę na tle miasta z mostem
fot. PAP/CTK
Alisa Oktiabreva

Alisa Oktiabreva urodziła się w Moskwie, ale już w wieku dwóch lat przeniosła się do Pragi. Tam też stawiała swoje pierwsze tenisowe kroki.

 

ZOBACZ TAKŻE: Mistrz wielkoszlemowy wraca do sportu! Słynny tenisista został piłkarzem

 

W tym sezonie Oktiabreva odniosła wielki sukces w Paryżu. Została mistrzynią juniorskiego Roland Garros w singlu.

 

Teraz 17-latka zmieniła przynależność narodową. Będzie reprezentować Czechy, a nie Rosję.

 

- Szczerze mówiąc, uważam się za Czeszkę. Właśnie dlatego mam problemy z rosyjskim - chodziłam do szkoły w Pradze, tam są moi przyjaciele, moi trenerzy są Czechami, całe moje życie toczyło się po czesku. Praga jest moim domem - powiedziała w rozmowie z portalem Sports.ru.

 

Obecnie Oktiabreva zajmuje 403. miejsce w rankingu WTA. Niewykluczone, że przed nią wielką kariera.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALISA OKTIABREVAINNETENISWTAWTA TOUR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Luciano Darderi - Jaime Faria. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 