Mistrzyni wielkoszlemowa nie zagra więcej dla Rosji! "Uważam się za Czeszkę"
Mistrzyni juniorskiego Roland Garros 2026 zmieniła przynależność narodową. Od teraz Alisa Oktiabreva reprezentować będzie Czechy, a nie Rosję.
Alisa Oktiabreva urodziła się w Moskwie, ale już w wieku dwóch lat przeniosła się do Pragi. Tam też stawiała swoje pierwsze tenisowe kroki.
ZOBACZ TAKŻE: Mistrz wielkoszlemowy wraca do sportu! Słynny tenisista został piłkarzem
W tym sezonie Oktiabreva odniosła wielki sukces w Paryżu. Została mistrzynią juniorskiego Roland Garros w singlu.
Teraz 17-latka zmieniła przynależność narodową. Będzie reprezentować Czechy, a nie Rosję.
- Szczerze mówiąc, uważam się za Czeszkę. Właśnie dlatego mam problemy z rosyjskim - chodziłam do szkoły w Pradze, tam są moi przyjaciele, moi trenerzy są Czechami, całe moje życie toczyło się po czesku. Praga jest moim domem - powiedziała w rozmowie z portalem Sports.ru.
Obecnie Oktiabreva zajmuje 403. miejsce w rankingu WTA. Niewykluczone, że przed nią wielką kariera.Przejdź na Polsatsport.pl