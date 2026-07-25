Mistrzyni wielkoszlemowa nie zagra więcej dla Rosji! "Uważam się za Czeszkę"

Alisa Oktiabreva urodziła się w Moskwie, ale już w wieku dwóch lat przeniosła się do Pragi. Tam też stawiała swoje pierwsze tenisowe kroki.

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W tym sezonie Oktiabreva odniosła wielki sukces w Paryżu. Została mistrzynią juniorskiego Roland Garros w singlu.

Teraz 17-latka zmieniła przynależność narodową. Będzie reprezentować Czechy, a nie Rosję.

- Szczerze mówiąc, uważam się za Czeszkę. Właśnie dlatego mam problemy z rosyjskim - chodziłam do szkoły w Pradze, tam są moi przyjaciele, moi trenerzy są Czechami, całe moje życie toczyło się po czesku. Praga jest moim domem - powiedziała w rozmowie z portalem Sports.ru.

Obecnie Oktiabreva zajmuje 403. miejsce w rankingu WTA. Niewykluczone, że przed nią wielką kariera.

Polsat Sport