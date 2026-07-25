Pierwszy medal dla Polski! Srebrni juniorzy rozwiązali worek z krążkami?

Biało-Czerwonych zobaczymy w aż 19 finałach! Sobota stała pod znakiem finałów w konkurencjach rozgrywanych na najdłuższym dystansie – 1000 metrów. Młodzieżowi reprezentanci Polski zapowiadali walkę o medale – i stała się ona faktem za sprawą juniorów: Oskara Dekowskiego i Mateusza Augustyniaka. Biało-czerwoni kanadyjkarze w niesamowicie wyrównanym finale zajęli drugie miejsce i wywalczyli pierwszy w karierze srebrny medal ME.

– Taktycznie był to praktycznie idealny wyścig. Ruszyliśmy mocno ze startu i jak zobaczyliśmy, że najgroźniejsi Węgrzy są koło nas, to wiedzieliśmy, że będzie dobry wyścig – podkreślił Augustyniak. – Przy finiszu, jak już ruszyliśmy na dobre, to miałem z tyłu głowy, że będzie medal, tylko nie wiedziałem jaki. Na mecie okazało się, że mamy srebro. To jest cudowne uczucie, nie może być nic lepszego po tak krótkim okresie wspólnego trenowania – dodał Dekowski, który sprawił sobie świetny prezent na obchodzone w czwartek 18. urodziny.

– Trudno o lepszy prezent. Uprawiam kajaki prawie całe moje życie – i dążę do tego, żeby być najlepszym. Tak praktycznie zrobiliśmy i bardzo się cieszymy. Przed nami jeszcze start na 500 metrów. Ten medal to dodatkowa motywacja, żeby dać z siebie jeszcze więcej. Obawiać nie będziemy się nikogo – zapewnia junior reprezentacji Polski.

Dumny ze swoich wychowanków był trener kanadyjkarzy-juniorów, Ireneusz Szpynda. – Chłopaki pojechali piękny wyścig, zrealizowali założenia taktyczne perfekcyjnie. Trochę nie spodziewaliśmy się, że tak mocno popłyną Niemcy, ale ze srebra jestem absolutnie szczęśliwy. Czułem ten medal od samego startu. Potencjał tych zawodników jest ogromny. To mistrzowie świata juniorów w C-4 sprzed roku, teraz już zaczynają zdobywać medale w dwójce. To świetna prognoza na przyszłość – podkreśla.

Bliska wywalczenia kolejnego medalu wśród młodzieżowców była Weronika Marczewska. W konkurencji K-1 1000 m brązowa medalistka MŚ w Halifax w jedynkach i złota w dwójce uplasowała się tuż za podium. – To był bardzo ciężki finał. Popłynęłam na 110 procent, tym razem wystarczyło to na 4. miejsce. To nowe doświadczenie. Za mną naprawdę dużo startów w tym sezonie. Trudno utrzymać najwyższy poziom przez wszystkie zawody, dlatego z tego startu też jestem zadowolona – zaznacza.

Marczewską czekać będzie jeszcze niedzielny start w dwójce z Martyną Jaskólską. – Zamykam ten etap, kolejny finał to nowy dzień, nowe rozdanie. Kto będzie najgroźniejszy? My same, to my będziemy najgroźniejsze – zapowiada mistrzyni świata U23 z Halifax.

W pozostałych finałach 6. miejsce zajęli juniorzy Oliwia Borucka (K-1 1000 m) oraz dwójka Szymon Witkowski – Mikołaj Kaźmierczak (K-2 1000 m). Na siódmym miejscu zmagania zakończyli młodzieżowcy Norbert Midloch i Mateusz Kubalski (K-2 1000 m), zaś na ósmej pozycji do mety dotarli Patryk Stasielowicz i Alex Wilga (C-2 1000 m U23) oraz junior Adam Kuściński (K-1 1000 m).

W sobotę rozegrano także ostatnie półfinały na dystansie 500 metrów oraz półfinały zmagań 200-metrowców. O awans do finału z pierwszych lokat postarali się mistrz świata młodzieżowców z Halifax, Kacper Sieradzan (C-1 500 m), Norbert Midloch i Mateusz Kubalski (K-1 500 m), jak również Dominika Zimnoch (K-1 200m). – Troszeczkę słabo wyszłam ze startu, potem dynamika była już odpowiednia. Porozmawiałam z trenerem i doszliśmy do wniosku, że był to naprawdę dobry wyścig. Był też moim najszybszym w życiu. W finale wszystko może się zdarzyć, jestem gotowa na walkę o medale – zapowiada.