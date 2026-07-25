Nagłe wieści tuż przed debiutem Rzepeckiego w UFC. Zmiana w karcie walk
Już za kilka godzin Damian Rzepecki zmierzy się z Magomedem Zaynukovem w debiutanckiej walce w UFC. Jak się okazało, właśnie doszło do sporej zmiany z udziałem Polaka.
Jak podał profil UFC News, Islam Dulatov, który miał zawalczyć z Wellingtonem Turmanem, wycofał się z sobotniej gali w Abu Zabi z powodu choroby. Tym samym pojedynek został odwołany.
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Oznacza to zmianę w karcie walk. Wskutek wycofania się niemieckiego zawodnika starcie Rzepeckiego z Zaynukovem będzie trzecim najważniejszym pojedynkiem tego wydarzenia.
Karta walk gali UFC Fight Night 282
Walka wieczoru:
Waga półciężka: Magomed Ankalaev (21-2-1) - Bogdan Guskov (18-3-1)
Karta główna (Transmisja od godziny 18:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):
Waga musza: Steve Erceg (14-4) - Ramazan Temirov (19-2)
Waga lekka: Damian Rzepecki (10-0) - Magomed Zaynukov (8-0)
Waga ciężka: Rizvan Kuniev (14-3-1) - Tyrell Fortune (18-3)
Waga lekka: Ismael Bonfim (20-6) - Axel Sola (11-1-1)
Transmisja gali UFC Fight Night 282 w sobotę 25 lipca od godziny 18:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Polak powinien pojawić się w klatce ok. godz. 19:00.Przejdź na Polsatsport.pl