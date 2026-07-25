Nagłe wieści tuż przed debiutem Rzepeckiego w UFC. Zmiana w karcie walk

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Już za kilka godzin Damian Rzepecki zmierzy się z Magomedem Zaynukovem w debiutanckiej walce w UFC. Jak się okazało, właśnie doszło do sporej zmiany z udziałem Polaka.

Portret mężczyzny z krótkimi włosami i zarostem, patrzącego prosto w obiektyw.
fot. UFC Europe/Instagram
Damian Rzepecki zadebiutuje w sobotę w UFC

Jak podał profil UFC News, Islam Dulatov, który miał zawalczyć z Wellingtonem Turmanem, wycofał się z sobotniej gali w Abu Zabi z powodu choroby. Tym samym pojedynek został odwołany. 

 

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Oznacza to zmianę w karcie walk. Wskutek wycofania się niemieckiego zawodnika starcie Rzepeckiego z Zaynukovem będzie trzecim najważniejszym pojedynkiem tego wydarzenia. 

 

Karta walk gali UFC Fight Night 282

 

Walka wieczoru:

 

Waga półciężka: Magomed Ankalaev (21-2-1) - Bogdan Guskov (18-3-1)

 

Karta główna (Transmisja od godziny 18:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

 

Waga musza: Steve Erceg (14-4) - Ramazan Temirov (19-2)

Waga lekka: Damian Rzepecki (10-0) - Magomed Zaynukov (8-0)

Waga ciężka: Rizvan Kuniev (14-3-1) - Tyrell Fortune (18-3)

Waga lekka: Ismael Bonfim (20-6) - Axel Sola (11-1-1)

 

Transmisja gali UFC Fight Night 282 w sobotę 25 lipca od godziny 18:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Polak powinien pojawić się w klatce ok. godz. 19:00. 

HP, Polsat Sport
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DAMIAN RZEPECKIMMASPORTY WALKIUFC
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