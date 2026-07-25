Najważniejszy wyścig porównawczy. Polsat Sport pokaże King George VI & Queen Elizabeth Stakes

To cieszące się ogromną popularnością wydarzenie powstało w wyniku połączenia dwóch odrębnych wyścigów, rozgrywanych w ubiegłym stuleciu (w 1946 i 1948 roku) na torze w Ascot. Pierwszy z nich, październikowy, został nazwany na cześć króla Jerzego VI i odbywał się na dystansie 2 mil (około 3218 metrów), na którym rywalizowały konie trzyletnie. Druga gonitwa, nazwana na cześć jego żony, królowej Elżbiety, odbywała się w lipcu na dystansie półtorej mili (około 2414 metrów). Pomysł połączenia obu gonitw w jedno wydarzenie narodził się w głowie majora Johna Crockera Bulteela, kierownika toru wyścigowego w Ascot, który chciał stworzyć ważny międzynarodowy wyścig na dystansie półtorej mili dla koni w wieku trzech lat i starszych. Inauguracyjna edycja połączonego wyścigu odbyła się 21 lipca 1951 roku, a jego prestiż i nagrody finansowe rosły z roku na rok. Obecnie gonitwa ma najwyższą rangę, Grupy 1, a od 2011 roku jest również częścią serii Breeders' Cup Challenge. Zwycięzca King George VI & Queen Elizabeth Stakes otrzymuje automatyczne zaproszenie do udziału w Breeders' Cup, który odbędzie się w dniach 30-31 października 2026 na torze Keeneland Race Course w Lexington w stanie Kentucky.

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O tym, jak prestiżowy dla Brytyjczyków jest ten wyścig, może świadczyć choćby lista jego zwycięzców. Wśród koni, które triumfowały w King George VI & Queen Elizabeth Stakes, są takie legendy jak: Nijinsky, Dahlia (pierwsza w historii klacz pełnej krwi angielskiej, która zarobiła ponad milion dolarów), Nathaniel czy jego potomkini, Enable, która jako jedyny koń triumfowała w tym wyścigu trzykrotnie (2017, 2019, 2020).

Wśród dżokejów rekordzistami są Lester Piggot i Frankie Dettori, którzy triumfowali po 7 razy (to właśnie Dettori poprowadził Enable do wszystkich jej zwycięstw na torze w Ascot), zaś najbardziej utytułowanym trenerem jest sir Michael Stoute, którego podopieczni – Shergar (1981), Opera House (1993), Golan (2002), Conduit (2009), Harbinger (2010), Poet's Word (2018) – wygrywali tu sześciokrotnie.

Tegoroczna edycja również zapowiada się niezwykle emocjonująco, także dlatego, że od 2026 roku pula nagród w wyścigu wzrosła z miliona do 2 milionów funtów, czyniąc King George VI & Queen Elizabeth Stakes najbogatszą - obok derby - gonitwą w Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o faworytów, to murowanym kandydatem do zwycięstwa zdaje się ubiegłoroczny zwycięzca, Calandagan, choć jego sezon nie jest już tak dominujący jak ubiegły. Po słabym występie w Coronation Cup wrócił do zwycięskiej formy w Grand Prix de Saint-Cloud i ponownie stanie do obrony tytułu w Ascot. Bardzo mocne argumenty mają także japoński Masquerade Ball oraz irlandzki derbista Benvenuto Cellini. Wysoko oceniana jest również Minnie Hauk, zwyciężczyni Oaks, która podczas Royal Ascot zajęła drugie miejsce w Prince of Wales's Stakes.

Eksperci zwracają uwagę, że ogromne znaczenie może mieć w tym wyścigu taktyka. Aidan O'Brien wystawia aż czterech reprezentantów: Benvenuto Celliniego, Lambourna, Minnie Hauk oraz Action. Tak liczna reprezentacja daje ogromne możliwości, zarówno w kwestii tempa gonitwy, jak i wsparcia głównego faworyta stajni. A warto zaznaczyć, że Irlandczykowi bardzo zależy na wygranej w tej gonitwie, gdyż po raz ostatni cieszył się tu ze zwycięstwa aż 10 lat temu, gdy triumfował trenowany przez niego Highland Reel pod dżokejem Ryanem Moore'em. Tegoroczna edycja będzie miała wyjątkowo międzynarodowy charakter. O zwycięstwo powalczą konie z Francji, Irlandii, Japonii i Wielkiej Brytanii, co zapowiada jedno z najmocniejszych wydań King George VI & Queen Elizabeth Stakes ostatnich lat.

Transmisję prestiżowego wydarzenia będzie można obejrzeć w sobotę (25 lipca) w Polsacie Sport 2 i online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 15.30.

Robert Iwanek i Annamaria Sobierajska, Polsat Sport