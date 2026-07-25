Natalia Bukowiecka ze złotem mistrzostw Polski! Oto wyniki

Kaczmarek triumfowała czasem 50,02. Srebrny medal zdobyła Alicja Wrona-Kutrzepa - 51,95, a brązowy Kinga Gacka - 52,47.

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Wśród mężczyzn najlepsi na dystansie jednego okrążenia byli broniący tytułu Maksymilian Szwed - 45,79, Remigiusz Zazula - 45,86 i Marcin Karolewski - 46,01.

40-letnia Włodarczyk 13. raz została mistrzynią Polski w rzucie młotem. Ustanowiła tym samym samodzielny rekord, który wcześniej współdzieliła z Kamilą Skolimowską. Trzykrotna mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata w najlepszej próbie uzyskała wynik 71,25. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Śmiech - 69,90 m, a trzecia była Ewa Różańska - 68,07 m.

Klaudia Kazimierska z czasem 1:58,97 ustanowiła rekord życiowy i rekord mistrzostw Polski w biegu na 800 m, choć jej koronnym dystansem jest 1500 m. Za nią uplasowały się Aleksandra Formella - 2:00,79 i Weronika Lizakowska - 2:01,50.

Najlepszymi zawodnikami w biegu na dwa okrążenia byli Bartosz Kitliński - 1:44,97, Filip Ostrowski - 1:45,16 i Maciej Wyderka - 1:46,25.

Pia Skrzyszowska wywiązała się z roli faworytki i czasem 12,70 wygrała bieg na 100 m przez płotki. 25-latka szósty raz została mistrzynią Polski w tej konkurencji i goni osiągnięcie Karoliny Kołeczek, która ma siedem tytułów. Drugie miejsce zajęła Marika Majewska - 13,00, a trzecia była Kaja Wesołowska - 13,03.

Oszczepniczka Maria Andrejczyk siódmy raz wygrała mistrzostwa kraju. W swojej najlepszej próbie osiągnęła 58,93 m. Srebrny medal zdobyła Małgorzata Maślak-Glugla - 57,76 m, a brąz wywalczyła Gabriela Andrukonis - 53,06 m.

Zuzanna Sztachańska wynikiem 13,18 m wygrała konkurs trójskoku. Srebro dla Katarzyny Wiśniewskiej - 12,90 m, a brąz dla Amelii Kubali - 12,89 m. W skoku w dal najlepsi byli Piotr Tarkowski - 7,97 m, Adrian Brzeziński - 7,62 m i Adrian Strzałkowski - 7,59 m.

Złoty medal w skoku o tyczce wynikiem 4,30 m zdobyła Zofia Gaborska. Druga Maja Chamot zaliczyła wysokość 4,20 m, a trzecia Emilia Kusy - 4,00 m.

Niespodziewanym zwycięzcą konkursu skoku wzwyż został Sebastian Moszczyński - 2,16 m. Drugi był Cezar Sidya, a trzeci Mateusz Kołodziejski przeskoczyli poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2,12 m.

W sobotę rywalizację zakończyli dziesięcioboiści. Najwięcej punktów zgromadził Rafał Horbowicz - 7435. Na podium stanęli też Artur Brzeziński - 7102 i Szymon Kosmowski - 6827.

W niedzielę ostatni dzień zawodów w Białymstoku.

HP, PAP