Parnasse nowym zawodnikiem UFC! Zawalczy z byłym rywalem Gamrota

Od jakiegoś czasu pojawiało się coraz więcej plotek, że Francuz podpisze z UFC. Sam zawodnik potwierdził w sobotę wieczorem, że związał się z amerykańską organizacją.

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"Robię największy krok w mojej karierze: od teraz będę walczył w UFC" - napisał w mediach społecznościowych.

28-latek poinformował, że powróci do klatki już 5 września na gali w Paryżu. W walce wieczoru tego wydarzenia zmierzy się z byłym rywalem Mateusza Gamrota Danem Hookerem.

"Nie zapominam, skąd pochodzę, nie zapominam drogi, którą przeszedłem. Nic z tego nie wydarzyło się przez przypadek: to owoc pracy, poświęceń, a przede wszystkim waszego wsparcia. Jestem dumny, że mogę reprezentować barwy Francji, Maroka i Gwadelupy na największej scenie tego sportu. Nie dotarłem tu sam. Dziękuję wszystkim, którzy są ze mną od samego początku. Dam z siebie wszystko" - podsumował.

Nowozelandczyk to dziewiąty zawodnik rankingu kategorii lekkiej. Po zwycięstwie nad Gamrotem przegrał dwie walki - z Armanem Tsarukyanem oraz Benoitem Saint-Denisem.

Na gali w Paryżu wystąpi również Klaudia Syguła, która zawalczy z Norą Cornolle.

HP, Polsat Sport