Pierwszy tytuł ATP w karierze Francuza! Obrońca trofeum pokonany

Tenis

Quentin Halys zdobył pierwszy tytuł w karierze, wygrywając turniej ATP 250 w austriackim Kitzbuehel. Francuski tenisista w finale pokonał najwyżej rozstawionego Kazacha Aleksandra Bublika 6:4, 7:6 (8-6). Mecz trwał godzinę i 34 minuty.

Tenisista w białym stroju i czapce z daszkiem uderza piłkę rakietą.
fot: PAP
Quentin Halys

Niespełna 30-letni Halys, 83. na światowej liście, po raz drugi zagrał w decydującym pojedynku turnieju cyklu ATP. Pierwszy, w 2024 roku w Gstaad, przegrał.

 

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29-letni Bublik, notowany na 11. miejscu w rankingu ATP, rozegrał 17. finał w karierze, przegrał po raz ósmy. Bronił w Kitzbuehel tytułu.

 

Francuz powiększył korzystny bilans bezpośredniej rywalizacji z Kazachem na 2-0.

 

Wynik finału:

 

Quentin Halys (Francja) - Aleksander Bublik (Kazachstan, 1) 6:4, 7:6 (8-6).

 

Skrót meczu:

 

PAP
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ALEXANDER BUBLIKATPATP W KITZBUEHELQUENTIN HALYSTENISTURNIEJE ATP I WTA
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