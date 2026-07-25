Pierwszy tytuł ATP w karierze Francuza! Obrońca trofeum pokonany

Niespełna 30-letni Halys, 83. na światowej liście, po raz drugi zagrał w decydującym pojedynku turnieju cyklu ATP. Pierwszy, w 2024 roku w Gstaad, przegrał.

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29-letni Bublik, notowany na 11. miejscu w rankingu ATP, rozegrał 17. finał w karierze, przegrał po raz ósmy. Bronił w Kitzbuehel tytułu.

Francuz powiększył korzystny bilans bezpośredniej rywalizacji z Kazachem na 2-0.

Wynik finału:

Quentin Halys (Francja) - Aleksander Bublik (Kazachstan, 1) 6:4, 7:6 (8-6).

Skrót meczu:

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PAP