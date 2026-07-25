PKO BP Ekstraklasa: Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław. Relacja i wynik na żywo
Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław to spotkanie 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zabrzanie przystąpią do nowego sezonu po dwóch porażkach - w Superpucharze Polski oraz meczu eliminacji LM z Fenerbahce. Relacja i wynik na żywo z meczu Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl.
Drużyna trenera Michala Gasparika w miniony czwartek przegrała w Poznaniu z Lechem 1:3 w meczu o Superpuchar Polski, a we wtorek w Turcji z Fenerbahce Stambuł 0:1 w pierwszym spotkaniu eliminacji Ligi Mistrzów.
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W Poznaniu Zabrzanie stracili pomocnika Jarosława Kubickiego, który doznał złamania ręki i będzie pauzował kilka tygodni. Linia środkowa została wcześniej osłabiona odejściem dwóch podstawowych czeskich graczy - Patrik Hellebrand przeszedł do Korony Kielce, a Lukas Ambros do belgijskiego Anderlechtu, będąc bohaterem najwyższego transferu w historii Górnika.
- Straciliśmy ważnych piłkarzy, a mamy np. Erika Prekopa, napastnika, który wie, jak zrobić różnicę. Wierzę, że jeszcze się wzmocnimy – przyznał Gasparik.
Ligę wicemistrz kraju rozpocznie w sobotę spotkaniem ze Śląskiem Wrocław na własnym obiekcie.
Relacja i wynik na żywo z meczu Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.Przejdź na Polsatsport.pl