Korona wkracza w sezon 2026/27 z niespotykanym dotychczas w klubie rozmachem finansowym. Dzięki działaniom właściciela Łukasza Maciejczyka, od momentu przejęcia przez niego klubu, środki sponsorskie udało się zwiększyć dwuipółkrotnie, co pozwoliło na sformowanie budżetu wynoszącego blisko 50 milionów złotych. Tak silne zaplecze finansowe przekłada się na ambitne plany sportowe.

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- Potrzebowaliśmy takich wzmocnień, aby ta drużyna była jeszcze mocniejsza, żebyśmy mogli wyżej zawiesić poprzeczkę i osiągnąć cele, które nas interesują. Gramy o jak najwyższe miejsce - podkreślił Maciejczyk podczas prezentacji drużyny na kieleckim Rynku.

Największym echem w lidze odbiło się pozyskanie 27-letniego czeskiego pomocnika Patrika Hellebranda. Kwota 1,7 mln euro zapłacona Górnikowi Zabrze to rekordowy transfer w historii kieleckiego klubu.

Trener Jacek Zieliński nie krył optymizmu. - Mocny transfer, który zrobił szum medialny i wstrząsnął ligą. Bardzo się cieszę, że takiego zawodnika mamy u siebie, bo to jest gwarancja jakości – nie ukrywał szkoleniowiec.

Oprócz Hellebranda, do Korony dołączyli 23-letni środkowy obrońca Ariel Mosór (pozyskany z Rakowa Częstochowa), defensywny pomocnik 21-letni Kamil Jakubczyk (Arka Gdynia) oraz 20-letni prawy obrońca Norbert Barczak (Górnik Zabrze). Ten ostatni przyznał, że do wyboru Korony skłoniła go postawa dyrektora sportowego Pawła Golańskiego, który jako były boczny obrońca ma na niego ciekawy pomysł.

Przed inauguracją sezonu - w sobotę z Jagiellonią Białystok - Kielczanie zmagają się z kilkoma urazami w zespole. Po ostatnim sparingu diagnostyki wymagają Ariel Mosór (uraz głowy) oraz Slobodan Rubezić (kostka). Do treningów z pełnym obciążeniem wracają Stjepan Davidović oraz Nono.

Relacja i wynik na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - Korona Kielce na Polsatsport.pl.