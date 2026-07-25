Lech jasno stawia sobie cele przed kolejnym sezonem. Po dwóch mistrzostwach Polski, klub chce walczyć o kolejny tytuł, ale też wysoko stawia sobie poprzeczkę w europejskich pucharach. Jeszcze kilka lat temu gra w głównej fazie Ligi Konferencji byłaby sukcesem, teraz klub chce w końcu skutecznie powalczyć o najbardziej prestiżową Champions League.

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- Wszyscy wiedzą, że jesteśmy bardzo ambitni, chcemy wygrać więcej, niż w to, co udało nam się wywalczyć w dwóch ostatnich sezonach. Mamy swoje aspiracje w lidze i w europejskich rozgrywkach. Przez ostatni czas wszyscy ciężko pracowali, zarówno piłkarze, jak i sztab. Moim zdaniem jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do walki o nasze cele. Natomiast to jest tylko futbol i niczego nie można zagwarantować – powiedział przed rozpoczęciem sezonu Frederiksen, który jeszcze w maju przedłużył kontrakt z poznańskim klubem o dwa lata.

Tydzień temu Poznaniacy sięgnęli po Superpuchar Polski wygrywając z Górnikiem Zabrze 3:1. W Lidze Mistrzów są już jedną nogą w 3. rundzie kwalifikacji. W pierwszym meczu 2. rundy eliminacyjnej pokonali na wyjeździe duński Aarhus GF 4:1 i rewanż w stolicy Wielkopolski powinien być formalnością.

Władze Lecha bardzo szybko przeszły do budowania składu na kolejny sezon i już na początku letniej przerwy zrealizowano najważniejsze cele transferowe. Jednym z kluczowych było wykupienie Luisa Palmy z Celtiku Glasgow, który w poznańskim zespole występował na zasadzie wypożyczenia. Transfer definitywny honduraskiego pomocnika kosztował klub mistrza Polski cztery miliony euro. Do zespołu dołączyli również bramkarz Mateusz Lis z tureckiego Goeztepe Izmir, który wcześniej występował w zespołach młodzieżowych Lecha, obrońca z Ghany Terry Yegbe (ostatnio francuski FC Metz) oraz irański pomocnik Allahyar Sayyadmanesh (belgijskie KVC Westerlo).

Na inaugurację sezonu Lech w sobotę zagra na własnym stadionie z Cracovią.

Relacja i wynik na żywo z meczu Lech Poznań - Cracovia na Polsatsport.pl. Początek o 20:15.