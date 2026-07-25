Polka wyjawiła szczegóły swojej decyzji. "Nie było mi łatwo"

Sofia Ennaoui ogłosiła zakończenie kariery. 30-letnia lekkoatletka była finalistką igrzysk olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro w biegu na 1500 metrów. Sięgnęła także po medale mistrzostw Europy.

- Przez ostatni rok przygotowywałam się do tej decyzji. Było sporo wątpliwości - wyznała przed kamerą Polsatu Sport w najnowszym wydaniu programu "Magazyn Polskiego Sportu".

ZOBACZ TAKŻE: Polska lekkoatletyka w żałobie. Nie żyje medalistka olimpijska

Ennaoui w ostatnim czasie mierzyła się z kontuzjami. Mimo to nie chciała schodzić ze sceny.

- Zastanawiałam się, co powinnam zrobić, by wrócić jeszcze do sportu. Podjęłam wiele wyzwań, żeby znów być na wysokim poziomie - wyjaśniła.

W końcu nadszedł jednak czas, by pożegnać się z bieżnią.

- Po kilku miesiącach pogodziłam się, że to już koniec. Było to dla mnie wielkie wydarzenie - stwierdziła.

Ennaoui zwróciła uwagę na inną, ciekawą perspektywę.

- Dobrze, że przepracowałam to sobie psychologicznie. Na początku nie było mi łatwo pożegnać się z moją tożsamością lekkoatletyczną - wyjawiła.

Była już polska lekkoatletka wyraziła chęci, aby pozostać przy sporcie.

- Mam nadzieję, że żegnam się tylko z karierą, a nie ze sportem - dodała.

Fragment rozmowy z Sofią Ennaoui w "Magazynie Polskiego Sportu" w załączonym materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport