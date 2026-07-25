Polka wyjawiła szczegóły swojej decyzji. "Nie było mi łatwo"

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Sofia Ennaoui zakończyła karierę. Polska lekkoatletka o szczegółach swojej decyzji opowiedziała przed kamerą Polsatu Sport w najnowszym wydaniu programu "Magazyn Polskiego Sportu". - Nie było mi łatwo - powiedziała.

Sofia Ennaoui podczas wywiadu w programie "Magazyn Polskiego Sportu".
fot. Polsat Sport
Sofia Ennaoui

Sofia Ennaoui ogłosiła zakończenie kariery. 30-letnia lekkoatletka była finalistką igrzysk olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro w biegu na 1500 metrów. Sięgnęła także po medale mistrzostw Europy.

 

- Przez ostatni rok przygotowywałam się do tej decyzji. Było sporo wątpliwości - wyznała przed kamerą Polsatu Sport w najnowszym wydaniu programu "Magazyn Polskiego Sportu".

 

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Ennaoui w ostatnim czasie mierzyła się z kontuzjami. Mimo to nie chciała schodzić ze sceny.

 

- Zastanawiałam się, co powinnam zrobić, by wrócić jeszcze do sportu. Podjęłam wiele wyzwań, żeby znów być na wysokim poziomie - wyjaśniła.

 

W końcu nadszedł jednak czas, by pożegnać się z bieżnią.

 

- Po kilku miesiącach pogodziłam się, że to już koniec. Było to dla mnie wielkie wydarzenie - stwierdziła.

 

Ennaoui zwróciła uwagę na inną, ciekawą perspektywę.

 

- Dobrze, że przepracowałam to sobie psychologicznie. Na początku nie było mi łatwo pożegnać się z moją tożsamością lekkoatletyczną - wyjawiła.

 

Była już polska lekkoatletka wyraziła chęci, aby pozostać przy sporcie.

 

- Mam nadzieję, że żegnam się tylko z karierą, a nie ze sportem - dodała.

 

Fragment rozmowy z Sofią Ennaoui w "Magazynie Polskiego Sportu" w załączonym materiale wideo:

 

Polsat Sport
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INNELEKKOATLETYKAMAGAZYN POLSKIEGO SPORTUSOFIA ENNAOUI
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