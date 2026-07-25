Polka wyjawiła szczegóły swojej decyzji. "Nie było mi łatwo"
Sofia Ennaoui zakończyła karierę. Polska lekkoatletka o szczegółach swojej decyzji opowiedziała przed kamerą Polsatu Sport w najnowszym wydaniu programu "Magazyn Polskiego Sportu". - Nie było mi łatwo - powiedziała.
Sofia Ennaoui ogłosiła zakończenie kariery. 30-letnia lekkoatletka była finalistką igrzysk olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro w biegu na 1500 metrów. Sięgnęła także po medale mistrzostw Europy.
- Przez ostatni rok przygotowywałam się do tej decyzji. Było sporo wątpliwości - wyznała przed kamerą Polsatu Sport w najnowszym wydaniu programu "Magazyn Polskiego Sportu".
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Ennaoui w ostatnim czasie mierzyła się z kontuzjami. Mimo to nie chciała schodzić ze sceny.
- Zastanawiałam się, co powinnam zrobić, by wrócić jeszcze do sportu. Podjęłam wiele wyzwań, żeby znów być na wysokim poziomie - wyjaśniła.
W końcu nadszedł jednak czas, by pożegnać się z bieżnią.
- Po kilku miesiącach pogodziłam się, że to już koniec. Było to dla mnie wielkie wydarzenie - stwierdziła.
Ennaoui zwróciła uwagę na inną, ciekawą perspektywę.
- Dobrze, że przepracowałam to sobie psychologicznie. Na początku nie było mi łatwo pożegnać się z moją tożsamością lekkoatletyczną - wyjawiła.
Była już polska lekkoatletka wyraziła chęci, aby pozostać przy sporcie.
- Mam nadzieję, że żegnam się tylko z karierą, a nie ze sportem - dodała.
Fragment rozmowy z Sofią Ennaoui w "Magazynie Polskiego Sportu" w załączonym materiale wideo:
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