Polka z brązowym medalem MŚ!

Brych (AZS AKF Kraków) w 1/32 finału - pierwszej rundzie w sobotniej, zasadniczej części zmagań - wygrała z Austriaczką Luise Elmer 15:9, a w kolejnej pokonała Eszter Muhari 15:12. Węgierka to trzecia zawodniczka światowego rankingu oraz brązowa medalistka olimpijska z Paryża i tegorocznych mistrzostw Europy.

W 1/8 finału 25-letnia Polka, która do tej pory była 78. w klasyfikacji światowej federacji (FIE), zwyciężyła 30. w tym zestawieniu Japonkę Tamaki Terayamę 15:8. W walce o awans do strefy medalowej wygrała z kolei z szóstą w rankingu szpadzistek Amerykanką Hadley Husisian 14:13.

W półfinale Brych spotkała się z Giulią Rizzi. Ósma na świecie 37-letnia Włoszka, która od lat należy do czołówki tej specjalności, pokonała naszą reprezentantkę 15:6. Polka zakończyła tym samym mistrzostwa z brązowym medalem.

Alicja Klasik (RMKS Rybnik) zajęła 23. lokatę, a Magdalena Pawłowska (AZS AWF Warszawa) była 28.

Brązowa medalistka tegorocznych ME, która z racji wysokiej pozycji w rankingu była zwolniona z kwalifikacji, na początek uporała się z Gruzinką Tamilą Muridową 15:14, jednak w 1/16 finału uległa Węgierce Blance Virag Nagy 13:15.

Natomiast Pawłowska w 1/32 finału wygrała ze Szwedką Emmą Fransson 11:10, by w kolejnym etapie przegrać z najwyżej rozstawioną Włoszką Albertą Santuccio 10:14.

Do zasadniczej części turnieju indywidualnego nie przebiła się Gloria Klughardt (RMKS Rybnik), która została sklasyfikowana na 76. pozycji.

W rywalizacji florecistów dwóch Biało-Czerwonych znalazło się w czołowej "32".

Adam Jakubowski (Orlen AZS AWFiS Gdańsk) w 1/32 finału wygrał z Chilijczykiem Leopoldo Alarconem 15:12, lecz w kolejnej rundzie uległ wyżej notowanemu Czechowi Alexandrowi Choupenitchowi 6:15 i uplasował się na 24. pozycji.

Z kolei 42-letni Leszek Rajski (Wrocławianie) zaczął w sobotę od zwycięstwa nad Niemcem Niklasem Diestelkampem 15:12, ale w 1/16 finału przegrał z Węgrem Gergo Szemesem 11:15 i został sklasyfikowany na 28. lokacie.

Debiutant Jan Nowak (AZS AWF Poznań) w 1/32 finału przegrał z Australijczykiem Josephem Glassonem 5:15 i był w końcowej klasyfikacji 42.

Czwarty z Polaków - Andrzej Rządkowski (Wrocławianie), tegoroczny wicemistrz Europy - odpadł już w środę w ostatniej rundzie kwalifikacji bezpośrednich i zajął 82. miejsce.

PAP