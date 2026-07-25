Polka z brązowym medalem MŚ!

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Barbara Brych brązowa medalistką szermierczych mistrzostw świata w Hongkongu. Polka uległa w półfinale 6:15 Włoszce Giulii Rizzi.

Szermierz w białym stroju i masce ochronnej z czerwoną zasłoną na twarzy, trzymający szpadę.
fot. PAP/EPA
Barbara Brych

Brych (AZS AKF Kraków) w 1/32 finału - pierwszej rundzie w sobotniej, zasadniczej części zmagań - wygrała z Austriaczką Luise Elmer 15:9, a w kolejnej pokonała Eszter Muhari 15:12. Węgierka to trzecia zawodniczka światowego rankingu oraz brązowa medalistka olimpijska z Paryża i tegorocznych mistrzostw Europy.

 

W 1/8 finału 25-letnia Polka, która do tej pory była 78. w klasyfikacji światowej federacji (FIE), zwyciężyła 30. w tym zestawieniu Japonkę Tamaki Terayamę 15:8. W walce o awans do strefy medalowej wygrała z kolei z szóstą w rankingu szpadzistek Amerykanką Hadley Husisian 14:13.

 

W półfinale Brych spotkała się z Giulią Rizzi. Ósma na świecie 37-letnia Włoszka, która od lat należy do czołówki tej specjalności, pokonała naszą reprezentantkę 15:6. Polka zakończyła tym samym mistrzostwa z brązowym medalem.

 

Alicja Klasik (RMKS Rybnik) zajęła 23. lokatę, a Magdalena Pawłowska (AZS AWF Warszawa) była 28.

 

Brązowa medalistka tegorocznych ME, która z racji wysokiej pozycji w rankingu była zwolniona z kwalifikacji, na początek uporała się z Gruzinką Tamilą Muridową 15:14, jednak w 1/16 finału uległa Węgierce Blance Virag Nagy 13:15.

 

Natomiast Pawłowska w 1/32 finału wygrała ze Szwedką Emmą Fransson 11:10, by w kolejnym etapie przegrać z najwyżej rozstawioną Włoszką Albertą Santuccio 10:14.

 

Do zasadniczej części turnieju indywidualnego nie przebiła się Gloria Klughardt (RMKS Rybnik), która została sklasyfikowana na 76. pozycji.

 

W rywalizacji florecistów dwóch Biało-Czerwonych znalazło się w czołowej "32".

 

Adam Jakubowski (Orlen AZS AWFiS Gdańsk) w 1/32 finału wygrał z Chilijczykiem Leopoldo Alarconem 15:12, lecz w kolejnej rundzie uległ wyżej notowanemu Czechowi Alexandrowi Choupenitchowi 6:15 i uplasował się na 24. pozycji.

 

Z kolei 42-letni Leszek Rajski (Wrocławianie) zaczął w sobotę od zwycięstwa nad Niemcem Niklasem Diestelkampem 15:12, ale w 1/16 finału przegrał z Węgrem Gergo Szemesem 11:15 i został sklasyfikowany na 28. lokacie.

 

Debiutant Jan Nowak (AZS AWF Poznań) w 1/32 finału przegrał z Australijczykiem Josephem Glassonem 5:15 i był w końcowej klasyfikacji 42.

 

Czwarty z Polaków - Andrzej Rządkowski (Wrocławianie), tegoroczny wicemistrz Europy - odpadł już w środę w ostatniej rundzie kwalifikacji bezpośrednich i zajął 82. miejsce.

PAP
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