Polscy siatkarze mistrzami Europy! Nawrocki docenił ich występ

Reprezentacja Polski U18 w siatkówce mężczyzn odniosła wielki sukces. Biało-Czerwoni zostali mistrzami Europy, odnosząc komplet dziewięciu zwycięstw podczas turnieju rozgrywanego we Włoszech.

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Po zakończeniu rywalizacji gościem Pauliny Czarnoty-Bojarskiej w "Magazynie Polskiego Sportu" był szkoleniowiec naszej kadry, Jacek Nawrocki.

- Na taki sukces nie zapracuje się przez kilka ostatnich tygodni przed imprezą. To praca i w klubach, i w szkole mistrzostwa sportowego, i w poszczególnych reprezentacjach - stwierdził.

Nawrocki zwrócił również uwagę, że na taki sukces pracowało duże grono.

- Tych ludzi, którym trzeba podziękować, jest wielu. Łatwo kieruje się sztabem, gdzie każdy jest profesjonalistą i każdy bierze odpowiedzialność za wynik, a nie ucieka w trudnych momentach - dodał.

Fragment rozmowy z Jackiem Nawrockim w "Magazynie Polskiego Sportu" w załączonym materiale wideo:

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