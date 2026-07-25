Przełomowe wieści ws. Pajor. Trener Barcelony potwierdza

Ewa Pajor została zawodniczką Barcelony dwa lata temu. Bardzo szybko stała się jedną z liderek zespołu, dla którego strzeliła już ponad 70 goli. W poprzednim sezonie sięgnęła z nim po mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Hiszpanii, Superpuchar Hiszpanii oraz Ligę Mistrzyń. W wielkim finale kataloński klub pokonał Olympique Lyon 4:0, a Polka zdobyła dwie bramki oraz zanotowała asystę.

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Kontrakt 29-latki z Barceloną wygasa po zakończeniu przyszłego sezonu. Podobną sytuację mają Patricia Guijarro, Esmee Brugts, Sydney Schertenleib, Irene Paredes i Gemma Font.

Jak się okazuje, trener Pere Romeu, który dopiero co przedłużył swoją umowę, chciałby kontynuować z nimi współpracę.

- To temat, którym trzeba zająć się już teraz - przyznał w rozmowie z "Mundo Deportivo". - Musimy odpowiednio zarządzać procesem przedłużania kontraktów zawodniczek, do których mamy pełne zaufanie i które stanowią kręgosłup zespołu - dodał.

- Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której przez cały sezon będą myślały o swojej przyszłości i nowych umowach. Im szybciej takie sprawy zostaną załatwione, tym lepiej dla zawodniczek, dla klubu i dla całego zespołu - tłumaczył.

Szkoleniowiec wyznał, że rozmowy na temat przedłużenia kontraktu przebiegły dość szybko. Nie było wątpliwości, że obie strony chcą dalej rozwijać projekt. Co było jednak kluczowe?

- Oczywiście wszystko zależy od jakości zawodniczek. Im więcej masz świetnych piłkarek, tym większe masz szanse na sukces. Były jednak kwestie, które chciałem poprawić. Bardzo zależało mi na utrzymaniu większości mojego sztabu szkoleniowego oraz na poprawie warunków pracy jego członków. To udało się osiągnąć - oznajmił Romeu.

- Priorytetem było również sprowadzenie nowych zawodniczek w miejsce tych, które odeszły. Klub od początku był otwarty na wzmocnienia i już pozyskaliśmy kilka piłkarek - podsumował.

HP, Polsat Sport