Siatkarska federacja faworyzuje jeden klub? "Bajki, których pozazdrościłby sam Andersen"

Powodem zamieszania jest dotacja w wysokości 100 tysięcy euro, przekazana klubowi przez Grecką Federację Piłki Siatkowej (EOPE). Ligowi rywale uważają, że Związek faworyzuje w ten sposób aktualnych mistrzów kraju, uniemożliwiając konkurencji walkę na równych zasadach.

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Działacze Panathinaikosu odnieśli się do tych zarzutów, wyjaśniając w dość mocnych słowach, że są one stekiem bzdur.

"Zarząd siatkarskiego klubu Panathinaikos Ateny postanowił zająć stanowisko w sprawie fikcyjnej pomocy, udzielonej nam rzekomo przez Związek. Po raz kolejny staliśmy się ofiarami zmowy, mającej na celu uderzenie w najsilniejszy klub w kraju. W tej desperackiej próbie część mediów, zjednoczona antyateńskimi powiązaniami, tworzy bajki, których pozazdrościłby sam Hans Christian Andersen. Jeśli chodzi o kwotę 100 tysięcy euro, która obiegła strony internetowe i łamy gazet, sprawa jest przejrzysta: pieniądze te zostały przekazane przez Sekretariat Generalny EOPE na zakup sprzętu sportowego w Hali Miejskiej Mets, a z którego to sprzętu mają korzystać wszystkie drużyny, które tutaj trenują, włącznie z kadrami narodowymi w różnych kategoriach wiekowych. Sprzęt pozostanie do dyspozycji tych wyżej wymienionych ekip nawet jeśli Panathinaikos nie będzie już występował na tym obiekcie. Cała taktyka, która polega na obrzucaniu nas błotem w nadziei, że coś zawsze może się do nas przykleić, absolutnie nas nie zniechęca, a wręcz hartuje i motywuje do dalszej pracy" - czytamy w komunikacie Panathinaikosu, opublikowanym przez grecką "Gazzettę".

Zarząd ateńskiego klubu podkreślił, że w ubiegłym roku podobna "afera" toczyła się już o 30 tysięcy euro, które klub otrzymał od Federacji, a które wydano w całości na zainstalowanie w hali nowoczesnej klimatyzacji, mającej poprawić komfort zarówno wszystkim grającym w niej zawodnikom, jak i przebywającym na trybunach kibicom.

W poprzednim sezonie siatkarska sekcja Panathinaikosu zdominowała krajowe rozgrywki, sięgając po mistrzostwo Grecji zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.