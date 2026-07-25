Siatkarska niedziela w Polsacie Sport. Gdzie obejrzeć mecze o medale Ligi Narodów?
Przed nami decydujące starcia w Lidze Narodów siatkarek. W meczu o trzecie miejsce Włochy zmierzą się z Chinami, a w wielkim finale zagrają Brazylia i Turcja. Gdzie oglądać decydujące mecze VNL 2026 w telewizji i w internecie? Sprawdź daty i godziny oraz plan transmisji meczów siatkarskiej Ligi Narodów.
Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywany w Makau. W wielkim finale zagrają Turcja i Brazylia. Turczynki w ćwierćfinale wyeliminowały reprezentację Kanady, wygrywając 3:1, a w półfinale pokonały 3:0 reprezentację Chin. Brazylia rozpoczęła turniej od zwycięstwa 3:1 nad Japonią, by w spotkaniu 1/2 finału wygrać 3:2 z Włoszkami. Finałową batalię poprzedzi mecz o trzecie miejsce, w którym Chiny zmierzą się z reprezentacją Włoch.
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Liga Narodów siatkarek po raz pierwszy została zorganizowana w 2018 roku, zastępując rozgrywane w latach 1993-2017 World Grand Prix. Dotychczasowe edycje wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). Polki najlepsze występy zanotowały w trzech poprzednich latach (2023, 2024, 2025) w których zdobywały brązowe medale.
Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.
Liga Narodów siatkarek - transmisje decydujących meczów:
2026-07-26: Chiny – Włochy (niedziela, godzina 9.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2) /mecz o 3. miejsce
2026-07-26: Turcja – Brazylia (niedziela, godzina 13.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2) /finał.
Studio rozpocznie się o godzinie 8.30, będzie również między finałem i meczem o trzecie miejsce oraz po zakończeniu spotkania finałowego.Przejdź na Polsatsport.pl