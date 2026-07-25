Siatkarz TAURON Ligi oświadczył się reprezentantce Polski! Co za wieści

Kolejne piękne wieści płyną z siatkarskiego środowiska, gdzie prosto znad morza podzielili się nimi na Instagramie przedstawiciele najwyższych polskich lig. Mowa o Oliwii Sieradzkiej - reprezentantce Polski oraz Remigiuszu Kapicy - atakującym PlusLigi, a od nowego sezonu TAURON Ligi, którzy oficjalnie już zaręczyli się.

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Oliwia Sieradzka (rocznik 1997) gra na pozycji atakującej. W swej karierze reprezentowała barwy klubów KS Częstochowianka, BlueSoft Mazovia Warszawa, Joker Świecie, UNI Opole (2020-24) oraz ITA Tools Stal Mielec (2024-25). W poprzednim sezonie grała w KS DevelopRes Rzeszów, z którym wywalczyła wicemistrzostwo Polski, a zbliżające się rozgrywki rozpocznie w barwach Lotto Chemika Police.

Remigiusz Kapica to z kolei pierwszy zawodnik, którego pozyskała ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przed sezonem 2026/2027. W poprzednim sezonie był zawodnikiem InPost ChKS Chełm. Karierę juniorską rozpoczynał w MOSM Tychy, następnie grał w AZS Częstochowa i SMS PZPS Spała. Młody atakujący szybko został zauważony przez kluby PlusLigi i w 2019 roku trafił do Indykpolu AZS Olsztyn. Następnie był zawodnikiem Cuprum Lubin i Stali Nysa, skąd trafił do wspomnianego zespołu z Chełma.

Wcześniej siatkarscy kibice mogli dowiedzieć się, że Aleksa Batak, serbski rozgrywający, który od nowego sezonu będzie występował w GKS-ie Katowice, oświadczył się swojej wybrance, również siatkarce Ninie Stojiljković.

PI, Polsat Sport