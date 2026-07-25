Skradł serca kibiców na mundialu i zatrzymał Hiszpanów. 40-latek skończył z bezrobociem
Vozinha zszokował cały piłkarski świat za sprawą swoich wybitnych interwencji w barwach Republiki Zielonego Przylądka podczas tegorocznego mundialu. Wysiłki zostały docenione, a dobra dyspozycja nie umknęła uwadze Colo-Colo - to właśnie ten klub postanowił pozyskać Kabowerdeńczyka.
Vozinha był bez klubu od czerwca. To właśnie wtedy wygasła jego umowa z portugalskim Chaves. Na mundial pojechał więc jako wolny zawodnik.
ZOBACZ TAKŻE: Guillermo Ochoa zakończył karierę. "Dziś odkładam rękawice"
40-latek zyskał rozgłos za sprawą świetnych interwencji. Przyczyniły się one do awansu Republiki Zielonego Przylądka, która zremisowała wszystkie trzy mecze grupowe. Vozinha zachował czyste konto w meczach z Hiszpanią oraz Arabią Saudyjską, natomiast z Urugwajem dwukrotnie wyciągał piłkę z siatki.
Piękny sen Kabowerdeńczyków skończył się w 1/16 finału, kiedy to polegli dopiero w dogrywce z finalistą mistrzostw świata - Argentyną (2:3).
Jeszcze w trakcie mundialu wielu ekspertów zaczęło dywagować nad tym, w jakim klubie widzieliby doświadczonego golkipera. Kwestią czasu było więc aż Vozinha podejmie decyzję, którą ofertę wybrać i barwy jakiego klubu przyodziać. Ostatecznie padło na chilijskie Colo-Colo.
"Czekamy na Ciebie na stadionie Monumental" - napisano w mediach społecznościowych klubu, ukazując charakterystyczną fryzurę piłkarza.
Vozinha został wybrany bramkarzem "Drużyny Marzeń" mundialu - golkiper został doceniony przez kibiców i zebrał aż 39,6% głosów na tej pozycji.Przejdź na Polsatsport.pl