Skradł serca kibiców na mundialu i zatrzymał Hiszpanów. 40-latek skończył z bezrobociem

Vozinha był bez klubu od czerwca. To właśnie wtedy wygasła jego umowa z portugalskim Chaves. Na mundial pojechał więc jako wolny zawodnik.

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40-latek zyskał rozgłos za sprawą świetnych interwencji. Przyczyniły się one do awansu Republiki Zielonego Przylądka, która zremisowała wszystkie trzy mecze grupowe. Vozinha zachował czyste konto w meczach z Hiszpanią oraz Arabią Saudyjską, natomiast z Urugwajem dwukrotnie wyciągał piłkę z siatki.

Piękny sen Kabowerdeńczyków skończył się w 1/16 finału, kiedy to polegli dopiero w dogrywce z finalistą mistrzostw świata - Argentyną (2:3).

Jeszcze w trakcie mundialu wielu ekspertów zaczęło dywagować nad tym, w jakim klubie widzieliby doświadczonego golkipera. Kwestią czasu było więc aż Vozinha podejmie decyzję, którą ofertę wybrać i barwy jakiego klubu przyodziać. Ostatecznie padło na chilijskie Colo-Colo.

𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎

𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄

𝐁𝐄𝐌-𝐕𝐈𝐍𝐃𝐎



Te esperamos en el Estadio Monumental 🏟⚪️⚫️#VamosCacique pic.twitter.com/ymqPvFTYGS — Colo-Colo (@ColoColo) July 25, 2026

"Czekamy na Ciebie na stadionie Monumental" - napisano w mediach społecznościowych klubu, ukazując charakterystyczną fryzurę piłkarza.

Vozinha został wybrany bramkarzem "Drużyny Marzeń" mundialu - golkiper został doceniony przez kibiców i zebrał aż 39,6% głosów na tej pozycji.