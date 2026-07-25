Spore zaskoczenie! Michał Kubiak na turnieju finałowym Ligi Narodów

Siatkówka

Michał Kubiak pojawił się na turnieju finałowym Ligi Narodów siatkarek 2026 w Makau. Były kapitan reprezentacji Polski wystąpił tam w nowej roli - eksperta Volleyball World.

Michał Kubiak i prezenterka stojący obok siebie z mikrofonami, na tle trybun i boiska siatkarskiego.
fot. Polsat Sport
Michał Kubiak w nowej roli eksperta Volleyball World podczas turnieju finałowego VNL 2026 siatkarek.

Michał Kubiak to legenda siatkarskiej reprezentacji Polski, w której występował w latach 2011-21, od 2015 roku będąc jej kapitanem. Z drużyną narodową dwukrotnie wywalczył mistrzostwo świata (2014, 2018), sięgał też po medale mistrzostw Europy, Ligi Światowej i Pucharu Świata. Występował również w Lidze Narodów - w 2021 roku wywalczył z kadrą srebrny medal i otrzymał nagrodę indywidualną dla najlepszego przyjmującego.

 

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Od 2016 roku Kubiak grał w klubach azjatyckich, w japońskim Panasonic Panthers, ale również w Chinach i Wietnamie. Teraz pojawił się w Makau, ale w zupełnie nowej roli.

 

Polscy kibice oglądający transmisję półfinału Ligi Narodów siatkarek pomiędzy Brazylią i Włochami mogli być zaskoczeni. Były kapitan reprezentacji Polski pojawił się po raz pierwszy w roli eksperta Volleyball World, zapowiadając mecz z Ci Michel.

 

Co Michał Kubiak powiedział o swoim nowym doświadczeniu? Zobacz w materiale wideo:

 

RM, Polsat Sport
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