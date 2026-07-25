Suninen liderem Rajdu Polski. Doszło do dwóch poważnych wypadków

Drugi ze stratą 8,4 s jest Włoch Andrea Mabellini (Lancia Ypsilon Rally2), a trzeci mistrz Polski w poprzednim sezonie Jakub Matulka (Skoda Fabia RS Rally2) - strata 8,9 s.

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Na czwartej pozycji plasuje się rajdowy mistrz Europy w sezonie 2025 Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia RS Rally2) - strata 10,7 s, a na piątej trzykrotny mistrz Starego Kontynentu Kajetan Kajetanowicz (Toyota Yaris GR Rally2) ze stratą 30,9 s.

Podczas przejazdu porannej pętli doszło do dwóch poważnych wypadków, musiały interweniować służby medyczne.

Pierwszy sobotni OS Jastrzębie Zdrój 1 (17,1 km) został zatrzymany po wypadku załogi Austriaka Marcela Neulingera (Lancia Ypsilon Rally4 HF), a załogi startujące za nią ominęły odcinek alternatywną trasą.

Nie odbył się także drugi odcinek Ochaby 1 (11,2 km), na którym jako pierwszy jechał Dominik Stritesky (Skoda Fabia RS Rally2). Czech przy sporej prędkości wypadł z drogi, samochód został poważnie uszkodzony. W tej sytuacji próba została anulowana.

Jak poinformowali organizatorzy, wszyscy uczestnicy wypadków zostali przewiezieni do szpitali, gdzie przeszli badania. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

W niedzielę w programie jest siedem odcinków specjalnych. Pierwszy startuje o godz. 8.22. Ostatni - Województwo Śląskie (11,9 km) - rozpocznie się o godz. 17.05, będzie rozegrany jako dodatkowo punktowany Power Stage.

Rajd Polski to druga - po słynnym Monte Carlo - najstarsza impreza tego typu na świecie. W przeszło stuletniej historii większość edycji miała rangę międzynarodową, najczęściej stanowiąc odsłonę samochodowych mistrzostw Europy. Siedem razy była także rundą mistrzostw świata WRC.

Wyniki 82. Rajdu Polski po pierwszym etapie (po OSS8):

1. Teemu Suninen/Antti Haapala (Skoda Fabia RS Rally2) 49:06,1 s

2. Andrea Mabellini/Virginia Lenzi (Lancia Ypsilon Rally2) +8,4 s

3. Jakub Matulka/Daniel Dymurski (Skoda Fabia RS Rally2) +8,9 s

4. Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia RS Rally2) +10,7 s

5. Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) +30,9 s

6. Jarosław Szeja/Marcin Szeja (Skoda Fabia RS Rally2) +33,9 s

7. Marco Bulacia/Jose Murado (Skoda Fabia RS Rally2) +33,9 s

8. Simone Tempestini/Francesca Maior (Skoda Fabia RS Rally2) +35,1 s

9. William Creighton/Liam Regan (Citroen C3 Rally2) +38,5 s

10. Adrian Rzeźnik/Kamil Kozdron (Skoda Fabia RS Rally2) +39,8 s

HP, PAP