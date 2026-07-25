Świetne spotkanie Panthers Wrocław! Cenna wygrana na Stadionie Olimpijskim

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Panthers Wrocław pokonali Alpine Rams 44:14 w meczu międzynarodowych rozgrywek AFLE rozgrywanym na wrocławskim Stadionie Olimpijskim. W następnym spotkaniu polska drużyna zmierzy się na wyjeździe z Vikings Vienna.

Drużyna Panthers Wrocław świętuje zwycięstwo, trzymając flagi.
Fot. Polsat Sport
Panthers Wrocław świętują siódme zwycięstwo w sezonie

Spotkanie od wyjścia na prowadzenie rozpoczęli zawodnicy Alpine Rams. Świetne podanie Setha Morgana wykorzystał Lucas Davoine, a kopał Shane McInerney.

 

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W drugiej kwarcie polski zespół wyrównał dzięki Michaelowi Harleyowi Juniorowi, ale znów na prowadzenie wyszli Rams. W końcu dał o sobie znać Maciej Krupa i pierwsze dwie kwarty kończyliśmy wynikiem 14:14. Trzecia kwarta to już spektakl po stronie Panthers Wrocław i kompletnie załamanie gry obronnej Alpine Rams.

 

Wrocławscy futboliści punktowali praktycznie cały czas, a na tablicy wyników swoje punkty zapisali między innymi Jameson Wang czy Kacper Jaszewski. Dodatkowe „oczka” dokładał Jakub Ciurkot i mieliśmy praktycznie zamknięte spotkanie po przyłożeniu na 14:41. Jeszcze w czwartej części spotkania z daleka spróbował Ciurkot i podwyższył ten rezultat na 14:44.

 

Dla Panter było to siódme zwycięstwo w dziewięciu rozegranych spotkaniach. W tym sezonie AFLE wrocławski zespół uległ tylko Rhein Fire oraz Vikings Vienna.

 

Alpine Rams - Panthers Wrocław 14:44

 

PI, Polsat Sport
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AFLEAFLE - THE LEAGUE EUROPEINNEPANTHERS WROCŁAW
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