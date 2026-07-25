Marek Papszun przyznał to po pierwszym meczu w sezonie. "Denerwowałem się..."

- Ciężko zaakceptować taki wynik, gdy się traci gola w ostatniej akcji spotkania – odpowiedział szkoleniowiec Szczecinian Oscar Garcia.

Mecz nie obfitował w wiele sytuacji bramkowych. Oba zespoły wypracowały jednak kilka dogodnych okazji do zmiany wyniku.

- Oddaliśmy na wyjeździe 24 strzały na bramkę, mając siedem sytuacji do zdobycia gola. To świadczy o tym, że powinniśmy wcześniej strzelić gola. Denerwowałem się, gdy nie wykorzystywaliśmy swoich sytuacji – komentował Papszun.

Pogoń też miała swoje okazje. Wprawdzie mniej, ale w kilku sytuacjach na wysokości zadania stanął bramkarz Otto Hindrich.

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- Przynajmniej w dwóch sytuacjach zachował się znakomicie i nas uratował – przyznał trener Legii. Z kolei Garcia ubolewał najbardziej nad sytuacją, która przesądziła o wyniku.

- Musimy zachowywać czujność i koncentrację do końca meczu. Nie możemy w doliczonym czasie gry pozwolić rywalom na oddanie rzutu z autu, wiedząc, że są bardzo dobrzy w stałych fragmentach gry. To jest dla nas nauczka na przyszłość – podsumował hiszpański szkoleniowiec Pogoni.

AB, PAP