Marek Papszun przyznał to po pierwszym meczu w sezonie. "Denerwowałem się..."

Piłka nożna

Legia Warszawa na inaugurację sezonu 2026/27 Ekstraklasy pokonała Pogoń w Szczecinie 1:0, zdobywając gola w szóstej minucie doliczonego czasu gry. - Denerwowałem się, gdy nie wykorzystywaliśmy swoich sytuacji - stwierdził po spotkaniu trener stołecznych piłkarzy - Marek Papszun.

Dwóch piłkarzy w akcji na zielonej murawie stadionu, jeden w białej koszulce z czarnym napisem, drugi w czerwono-granatowej.
Fot. Cyfrasport
Oscar Garcia i Marek Papszun wypowiedzieli się po meczu PKO BP Ekstraklasy

- Ciężko zaakceptować taki wynik, gdy się traci gola w ostatniej akcji spotkania – odpowiedział szkoleniowiec Szczecinian Oscar Garcia.

 

Mecz nie obfitował w wiele sytuacji bramkowych. Oba zespoły wypracowały jednak kilka dogodnych okazji do zmiany wyniku.

 

- Oddaliśmy na wyjeździe 24 strzały na bramkę, mając siedem sytuacji do zdobycia gola. To świadczy o tym, że powinniśmy wcześniej strzelić gola. Denerwowałem się, gdy nie wykorzystywaliśmy swoich sytuacji – komentował Papszun.

 

Pogoń też miała swoje okazje. Wprawdzie mniej, ale w kilku sytuacjach na wysokości zadania stanął bramkarz Otto Hindrich.

 

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- Przynajmniej w dwóch sytuacjach zachował się znakomicie i nas uratował – przyznał trener Legii. Z kolei Garcia ubolewał najbardziej nad sytuacją, która przesądziła o wyniku.

 

- Musimy zachowywać czujność i koncentrację do końca meczu. Nie możemy w doliczonym czasie gry pozwolić rywalom na oddanie rzutu z autu, wiedząc, że są bardzo dobrzy w stałych fragmentach gry. To jest dla nas nauczka na przyszłość – podsumował hiszpański szkoleniowiec Pogoni.

AB, PAP
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EKSTRAKLASALEGIA WARSZAWAMAREK PAPSZUNOSCAR GARCIAPIŁKA NOŻNAPOGOŃ SZCZECIN
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