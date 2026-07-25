Takie wieści tuż po walce z Polakiem! Tyson Fury zdradził, kiedy zakończy karierę
Były mistrz świata wagi ciężkiej Tyson Fury ogłosił, że rok 2026 będzie definitywnie jego ostatnim w profesjonalnym boksie. O swoich planach na przyszłość "Gypsy King" poinformował w wywiadzie udzielonym redakcji "SunSport". Przypomnijmy, że podczas piątkowej gali w Tajlandii pokonał on Mariusza Wacha.
W rozmowie z "SunSport" pięściarz sprecyzował termin przejścia na sportową emeryturę. Fury podkreślił, że zależy mu na regularnych występach w ostatnich miesiącach aktywności zawodowej, odrzucając jednocześnie możliwość kontynuowania kariery w kolejnych latach.
- To mój ostatni rok. Właśnie dlatego chcę być aktywny. Nie zamierzam boksować do 65. roku życia - powiedział Fury.
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Dopytywany przez dziennikarzy, czy oznacza to ostateczny koniec kariery właśnie w 2026 roku, Brytyjczyk nie pozostawił żadnych wątpliwości.
- Tak, to ostatni rok. Ostatni rok to 2026 - potwierdził.
"Król Cyganów" ma jednak w planach na ten rok jeszcze kilka starć. Pierwsze z nich stoczył w kwietniu, wygrywając na punkty z Arsłanbekiem Machmudowem. Drugim był natomiast piątkowy pojedynek z Mariuszem Wachem na gali w Tajlandii. Fury wyszedł z niego zwycięsko po tym, jak Polak nie wyszedł z narożnika po siódmej rundzie.
Głównym celem pięściarza pozostaje jednak długo wyczekiwana walka z Anthonym Joshuą. Przedstawiciele obu zawodników mieli już ponoć dojść do porozumienia w sprawach organizacyjnych, w tym dotyczących wyboru lokalizacji tego wydarzenia. Obecnie obaj toczą serię pojedynków przygotowawczych.
W trakcie swojej długiej i bogatej kariery Brytyjczyk wywalczył m.in. tytuł mistrza świata wagi ciężkiej. W swoim rekordzie ma między innymi zwycięstwo nad Władimirem Kliczką oraz dwie wygrane z Deontayem Wilderem.
Przypomnijmy, że w 2024 roku 37-latek dwukrotnie musiał uznać wyższość Ołeksandra Usyka. Jeszcze w maju przedstawiciele obu pięściarzy informowali o gotowości do zorganizowania trzeciej walki.Przejdź na Polsatsport.pl