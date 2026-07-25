Takie wieści tuż po walce z Polakiem! Tyson Fury zdradził, kiedy zakończy karierę

W rozmowie z "SunSport" pięściarz sprecyzował termin przejścia na sportową emeryturę. Fury podkreślił, że zależy mu na regularnych występach w ostatnich miesiącach aktywności zawodowej, odrzucając jednocześnie możliwość kontynuowania kariery w kolejnych latach.

- To mój ostatni rok. Właśnie dlatego chcę być aktywny. Nie zamierzam boksować do 65. roku życia - powiedział Fury.

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Dopytywany przez dziennikarzy, czy oznacza to ostateczny koniec kariery właśnie w 2026 roku, Brytyjczyk nie pozostawił żadnych wątpliwości.

- Tak, to ostatni rok. Ostatni rok to 2026 - potwierdził.



"Król Cyganów" ma jednak w planach na ten rok jeszcze kilka starć. Pierwsze z nich stoczył w kwietniu, wygrywając na punkty z Arsłanbekiem Machmudowem. Drugim był natomiast piątkowy pojedynek z Mariuszem Wachem na gali w Tajlandii. Fury wyszedł z niego zwycięsko po tym, jak Polak nie wyszedł z narożnika po siódmej rundzie.

Głównym celem pięściarza pozostaje jednak długo wyczekiwana walka z Anthonym Joshuą. Przedstawiciele obu zawodników mieli już ponoć dojść do porozumienia w sprawach organizacyjnych, w tym dotyczących wyboru lokalizacji tego wydarzenia. Obecnie obaj toczą serię pojedynków przygotowawczych.

W trakcie swojej długiej i bogatej kariery Brytyjczyk wywalczył m.in. tytuł mistrza świata wagi ciężkiej. W swoim rekordzie ma między innymi zwycięstwo nad Władimirem Kliczką oraz dwie wygrane z Deontayem Wilderem.

Przypomnijmy, że w 2024 roku 37-latek dwukrotnie musiał uznać wyższość Ołeksandra Usyka. Jeszcze w maju przedstawiciele obu pięściarzy informowali o gotowości do zorganizowania trzeciej walki.