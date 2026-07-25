Rzepecki to zawodnik z nieskazitelnym rekodrem w profesjonalnym MMA. 24-latek wygrał 10 zawodowych starć, z czego aż dziewięć przed czasem. Największe sukcesy święcił w organizacji FEN, gdzie sięgnął po pas mistrzowski swojej kategorii wagowej i zaliczył jedną udaną obronę tytułu. Swój ostatni pojedynek stoczył dla federacji WOW - to właśnie tam po raz pierwszy przewalczył pełen dystans, wygrywając ostatecznie jednogłośną decyzją sędziów.

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Rywalem Polaka będzie Magomed Zaynukov, który w klatce również nie zaznał jeszcze goryczy porażki. W odróżnieniu od zawodnik pochodzącego z Piotrkowa Trybunalskiego, musiał on wywalczyć swój kontrakt z UFC poprzez Dana White's Contender Series, gdzie w październiku 2025 roku pokonał na punkty Lucasa Caldasa. Co ciekawe, "Wild Chanco" to sparingpartner i bliski kolega mistrza wagi półśredniej, Islama Machaczewa.

W walce wieczoru gali w Abu Zabi rękawice skrzyżują były mistrz kategorii półciężkiej Magomed Ankalaev oraz Bogdan Guskov. Zestawienie to jest wynikiem sporych przetasowań. Guskov pierwotnie miał zawalczyć 1 sierpnia w Serbii z Janem Błachowiczem. Z powodu kontuzji Khalila Rountree Jr., reprezentant Uzbekistanu wskoczył jednak w zastępstwo na galę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, odbywającą się tydzień wcześniej. Ostatecznie nowym rywalem "Cieszyńskiego Księcia" w Belgradzie został Navajo Stirling.

UFC z udziałem Damiana Rzepeckiego. Relacja live i wyniki walk na żywo

Walka wieczoru:

Waga półciężka: Magomed Ankalaev (21-2-1) - Bogdan Guskov (18-3-1)

Karta główna (Transmisja od godziny 18:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

Waga musza: Steve Erceg (14-4) - Ramazan Temirov (19-2)

Waga lekka: Damian Rzepecki (10-0) - Magomed Zaynukov (8-0)

Waga ciężka: Rizvan Kuniev (14-3-1) - Tyrell Fortune (18-3)

Waga półśrednia: Abubakar Vagaev (24-4-0) - Saygid Izagakhmaev (22-3-0)

Karta wstępna:

Waga ciężka: Valter Walker (15-1) - Thomas Petersen (11-4)

Waga półciężka: Dustin Jacoby (22-9-1) - Muhammad Said (9-0)

Waga półśrednia: Sam Patterson (15-3-1) pokonał Santiago Ponzinibbio (30-10) przez nokaut (kombinacja lewy-prawy prosty) w drugiej rundzie.

Waga lekka: Axel Sola (12-1-1) pokonał Ismaela Bonfima (20-7) przez poddanie (D'Arce choke) w pierwszej rundzie.

Waga półciężka: Magomed Tuchalov (7-0) pokonał Brendsona Ribeiro (17-11) jednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

Waga lekka: Nurullo Aliev (12-0) pokonał Mike'a Davisa (12-4) jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

Waga kogucia: Abdul Hussein (16-2-0) pokonał Cody'ego Gibsona (21-13-0) przez poddanie (trójkąt rękoma) w trzeciej rundzie.

Transmisja gali UFC Fight Night 282 w sobotę 25 lipca od godziny 18:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport