Wielki sukces Polaka! Zdobył trzy medale MŚ

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Łukasz Czapla (Petarda Kraków) zdobył w zakończonych w sobotę w Tallinnie strzeleckich mistrzostwach świata w ruchomej tarczy trzy medale - jeden srebrny i dwa brązowe.

Sylwetka strzelca celującego z karabinu do tarczy na strzelnicy.
fot: PAP
Łukasz Czapla zdobył trzy medale na strzeleckich mistrzostwach świata

Do wcześniej wywalczonego brązu w konkurencji 40 mix (przebiegi wolne i szybkie) dołożył srebrny na dystansie 50 metrów oraz brązowy także na 50 metrów (przebiegi wolne i szybkie).

 

W tej pierwszej triumfował Emil Martinsson (Szwecja) - 586 pkt, przed Polakiem z 584 i Finem Aaro Juhani Vuorimaą - 582.

 

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W drugiej najcelniej strzelał Węier Jozsef Sike gromadząc 391 punktów. Drugi był Martinsson - 389. Czapla i Vuorimaa zgromadzili po 388 punktów i o losie brązowego medalu zadecydował baraż. Polak wystrzelał 20+20 punktów natomiast jego rywal 20+18.

 

W tabeli medalowej mistrzostw w Tallinnie w rywalizacji seniorów i seniorek, juniorów oraz juniorek pierwsze miejsce zajęła Armenia z dziewięcioma medalami (5-1-3). Polka zajęła ósmą lokatę (0-1-2).

PAP
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