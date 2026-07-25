Wilfredo Leon jest pewny przed meczem z Ukrainą! "Będziemy na to gotowi"

Leon został zapytany o pierwszego rywala Polski podczas turnieju finałowego VNL, którym będzie Ukraina.

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- To jest rywal, który na te trzy fazy grał z nami najlepiej. Myślę, że będą chcieli grać swoją najlepszą siatkówkę, a my będziemy na to gotowi. Znamy kilku zawodników, którzy grają w polskiej lidze. Trzeba grać w swoją najlepszą siatkówkę i tyle - powiedział Polak.

Do kadry po kontuzji wrócił Jan Firlej. Przyjmujący reprezentacji Polski został poproszony o ocenienie, ile jakości może wnieść jego młodszy kolega.



- To dość mocne wzmocnienie, bo to zawodnik, który ma trochę doświadczenia. Będzie nam pomagał nie tylko pod kątem grania, ale też w swoim dopingu, jeśli nie będzie występował jako starter, no i jest jednym z zawodników, który już gra parę lat w kadrze, to też jest plus - zapewnił Leon.

Pewnym jest, że na turniej finałowy nie wróci jednak kontuzjowany Jakub Kochanowski.

- Nie będzie go teraz na finał Ligi Narodów, ale liczymy, że wróci na mistrzostwa Europy. Mam nadzieję, że zdrowie mu na to pozwoli. Jeśli nie, no to mamy resztę. Będziemy musieli powalczyć. Zdecydowanie to zawodnik, który naprawdę dużo daje na boisku, ale też dużo daje kolegom. Sam wie, jak wygląda jego stan zdrowia. Łatwo nie jest, liczymy na niego, no i oczywiście na szybszy powrót - zdradził.

Polacy mają przyjemne wspomnienia po ubiegłorocznej rywalizacji w Ningbo.

- Czuję się bardzo pozytywnie. Mimo że rok temu zagrałem, powiedzmy, tylko trochę lepiej finał. Mam nadzieję, że akurat teraz już od pierwszych meczów, od razu będę w dużo lepszej dyspozycji - wyjawił.

Na koniec siatkarz reprezentacji Polski został zapytany o finał piłkarskich mistrzostw świata. Leon kibicował Leo Messiemu i kolegom.



- Argentyna miała trudny mecz. Cały czas byłem po jej stronie. Gratulacje dla Hiszpanii. Zdecydowanie zagrała niesamowicie, ale no cóż, wydawało się, że Argentyna mogła trochę lepiej grać i nie poszło. Nie był to ten dzień - ocenił 32-latek.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

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