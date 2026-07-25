Wpadka Lecha Poznań w 1. kolejce nowego sezonu

Poznaniacy chcieli zacząć mecz na swoich warunkach, ale udawało im się to tylko przez pierwsze minuty. Defensywa Cracovii dość pewnie rozbijała ataki gospodarzy, którzy mieli spore problemy z wykreowaniem sytuacji.

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Goście w miarę upływu czasu starali się przesuwać grę dalej od własnego pola karnego, w końcu także zagościli pod bramką Mateusza Lisa. Strzał Martina Minczewa został zablokowany, a Ajdin Hasić uderzył niecelnie.

Między 20. a 23. minutą podopieczni trenera Nielsa Frederiksena stworzyli kilka niezłych okazji. Najpierw niezwykle aktywny od początku spotkania Antoni Kozubal huknął zza pola karnego i Sebastian Madejski nie bez kłopotów przeniósł piłkę nad poprzeczką. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego groźnie główkował Leo Bengtsson, jednak obok słupka. W kolejnej akcji Szwed mocno strzelił z dystansu, Madejski odbił piłkę niemal przed siebie, a nadbiegający Mikael Ishak spudłował z ok. siedmiu metrów.

Potem znów piłkarze z Krakowa uaktywnili się w działaniach ofensywnych. W 30. min wyprowadzili kontratak, Otar Kakabadze podał do Hasicia, lecz jego uderzenie ofiarnie zablokował Kozubal. Piłka trafiła w łokieć pomocnika „Kolejorza”, ale sędzia Damian Sylwestrzak pokazał tylko na rzut rożny.

Do niecodziennej sytuacji doszło w 53. minucie – bramkarz Lecha wyszedł nieco przed pole karne i złapał piłkę. Arbiter momentalnie pokazał Lisowi czerwoną kartkę i podyktował rzut wolny dla Cracovii. Po kilkuminutowej analizie okazało się jednak, że Lis nie popełnił wykroczenia i Sylwestrzak anulował swoją pierwotną decyzję, choć rezerwowy bramkarz Mateusz Pruchniewski był już gotowy na debiut w ekstraklasie.

Mistrzowie kraju przejęli inicjatywę, ale - podobnie jak w pierwszej połowie - atakowali zbyt schematycznie, za wolno, często brakowało im dokładnego ostatniego podania.

Podopieczni trenera Grzelaka sporadycznie angażowali się w akcje ofensywne, ale im bliżej było końca spotkania, tym sprawiali wrażenie zadowolonych z podziału punktów. To jednak Krakowianie mieli „piłkę meczową” - po dośrodkowaniu w pole karne niepilnowany Gustav Henriksson z pięciu metrów głową posłał piłkę w ręce Lisa.

W barwach Cracovii zadebiutował Filip Marchwiński, który tydzień temu został wypożyczony z włoskiego Lecce. Piłkarz ten swój pierwszy mecz w nowym zespole zaliczył akurat przeciwko klubowi, którego jest wychowankiem – w „Kolejorzu” rozegrał 125 meczów w ekstraklasie, a w 2022 roku zdobył mistrzostwo kraju.

Lech Poznań - Cracovia 0:0

Lech Poznań: Mateusz Lis - Robert Gumny (64. Joel Pereira), Wojciech Mońka, Terry Yegbe, Michał Gurgul - Patrik Walemark (82. Allahyar Sayyadmanesh), Antoni Kozubal, Pablo Rodriguez (75. Yannick Agnero), Filip Jagiełło (64. Radosław Murawski), Leo Bengtsson (64. Luis Palma) - Mikael Ishak.

Cracovia: Sebastian Madejski - Otar Kakabadze, Gustav Henriksson, Brahim Traore, Mauro Perković - Ajdin Hasić (90+1. Dominik Piła), Mateusz Klich (90+1. Mateusz Praszelik), Karol Knap (26. Beno Selan), Amir Al-Ammari, Martin Minczew (66. Vincent Burlet) - Kahveh Zahiroleslam (66. Filip Marchwiński).

Żółte kartki: Mikael Ishak - Ajdin Hasić, Mateusz Klich, Filip Marchwiński.

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów: 31 310.

PAP