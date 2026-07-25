Z ligi polskiej do Włoch. Gigant skusił przyjmującego

Siatkarz z Bałkanów rozegrał w Polsce łącznie trzy sezony, reprezentując barwy Ślepska Malow Suwałki, PGE GiEK Skry Bełchatów i - w minionej kampanii - właśnie JSW Jastrzębskiego Węgla. Na parkietach PlusLigi wystąpił w 80 meczach, zdobywając w nich 864 punkty, w tym 77 po asach serwisowych i 51 blokiem.

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- Negocjacje z Lube trwały zaledwie kilka dni. Skontaktował się ze mną dyrektor sportowy klubu, mój były kolega z kadry i serdeczny przyjaciel Marko Podrascanin. Przedstawił mi on wizję drużyny i oczekiwania sztabu szkoleniowego. Szybko zrozumiałem, że dla mnie będzie to niezwykle ważny krok w karierze. Nadal nie zdaję sobie do końca sprawy z tego, że stałem się częścią tak wielkiego klubu. Lube jest synonimem wysokiego poziomu i jestem zaszczycony, że mogę reprezentować jego barwy - powiedział Kujundżić, cytowany przez dziennik "Blic".

29-letni przyjmujący jest wychowankiem Spartaka Subotica, z którego w 2015 roku trafił do Vojvodiny Nowy Sad. Od 2019 roku występował poza Serbią, grając we Francji, Turcji i Polsce.

Z reprezentacją Serbii do lat 21 zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Bałkanów w 2016 roku, zostając przy okazji najlepiej punktującym zawodnikiem turnieju.