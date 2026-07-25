Zarabiał fortunę jako nastolatek. Matka postawiła mu wtedy jeden warunek

Najbardziej utytułowany olimpijczyk w historii, zdobywca 23 złotych medali igrzysk, był gościem podcastu "Richer Lives" na kanale SoFi. Odcinek ukazał się 7 lipca 2026 roku. W rozmowie z prowadzącą Vivian Tu mówił o finansach, karierze i życiu po zakończeniu startów.

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Phelps zakwalifikował się na swoje pierwsze igrzyska w 2000 r., mając 15 lat. Rok później przeszedł na zawodowstwo i zaczął podpisywać umowy sponsorskie. Wraz z kolejnymi rekordami pojawił się problem, z którym niewielu nastolatków ma do czynienia.

- Na moje konto dosłownie wpływały setki tysięcy dolarów. Wiedziałem, że nie mogę po prostu wyjść i wydać wszystkiego. To byłoby niemądre i nieprzemyślane - wspominał.

Nagroda tylko za rekord świata

Jego matka, Debbie, była dyrektorką szkoły i wychowywała syna w dużej mierze samotnie. Zamiast dać mu swobodę w wydawaniu, powiązała pieniądze z wynikami sportowymi.

- Kiedy przeszedłem na zawodowstwo, mama dała mi układ. Powiedziała: "Za każdym razem, gdy pobijesz rekord świata, możesz wydać, ile to było, 20 czy 25 tysięcy dolarów, ilekolwiek. Możesz to zrobić, ale tylko jeśli pobijesz rekord świata" - opowiadał pływak. Bez rekordu - nic. Jak sam żartował, żadne z nich nie przewidziało wtedy, ile tych rekordów będzie.



Zaczynał skromnie. Jak przyznał, jako 15-latek nie chciał niczego poza grami wideo - marzył o konsoli i wspomina siebie z tamtych lat jako gracza. Pierwszy poważny zakup zrobił dopiero wtedy, gdy dostał prawo jazdy: kupił sobie Cadillaca Escalade.



Ile to daje w sumie? Jeśli podstawić kwoty, o których mówi Phelps, i pomnożyć je przez liczbę jego rekordów świata, wychodzi między 780 tys. a 975 tys. dolarów "nagród za wyniki" w trakcie całej kariery. Dla porównania - jak wyliczyła w podcaście Vivian Tu - amerykański sportowiec dostaje dziś za złoty medal olimpijski 37,5 tys. dolarów. Sam Phelps zastrzega zresztą, że dokładnej stawki z umowy z matką już nie pamięta.

"Życie na B+"



Z doradcą finansowym współpracuje od 15. roku życia. To od niego usłyszał zasadę, którą powtarza do dziś - "życie na B+". Chodzi o budowanie stylu życia, który da się utrzymać w długim terminie, zamiast nieustannej pogoni za czymś większym.

Zdaniem pływaka to właśnie wymyślony przez matkę system oparty na zachętach otworzył mu głowę na myślenie o pieniądzach inaczej: nie jako o czymś do wydania od razu, ale jako o narzędziu - stąd późniejsze inwestycje i umowy udziałowe.



Pieniądze nigdy jednak nie były dla niego celem samym w sobie. - Nie były moim motorem napędowym. Kochałem to, co robiłem, a pieniądze były po prostu częścią tego - mówił. W innym miejscu rozmowy dodał, że gdyby myślał wyłącznie o zarobkach, nie miałby już przestrzeni na to, żeby myśleć o samym pływaniu.

Sponsorzy musieli zmienić umowę



Podobny mechanizm - premia za każdy wynik - działał też w jego kontraktach reklamowych. Wpadł na niego agent pływaka z agencji Octagon, z którą Amerykanin współpracował przez 25 lat.

Konstrukcja była nietypowa: premie naliczano za rekordy Ameryki, rekordy świata oraz za każdy medal olimpijski, a połowę wypracowanych bonusów doliczano do bazowej kwoty kontraktu na kolejny rok. Stawka rosła więc z sezonu na sezon. - Nigdy wcześniej nie widziałem takiego kontraktu - przyznał pływak, określając go jako "jeden na jeden".

Skuteczność tego rozwiązania okazała się jednak kłopotem dla drugiej strony. - Kiedy zacząłem bić zbyt wiele rekordów Ameryki, powiedzieli, że muszą zmienić kontrakt - opowiadał. Powód był prosty. W swoich koronnych konkurencjach Phelps był jednocześnie rekordzistą Ameryki i rekordzistą świata, więc za jeden wyścig inkasował dwie premie naraz.

Skalę tego mechanizmu widać po Pekinie. W 2008 r. Phelps zdobył osiem złotych medali, a przy okazji - jak sam wylicza - pobił w ciągu jednego tygodnia siedem rekordów świata. Speedo wypłaciło 23-letniemu wówczas pływakowi milion dolarów premii, które sportowiec wpłacił na swoją fundację.

Tłumaczył to bez patosu. Miał już wtedy dom, samochody i zegarki. Fundacja, którą zasilił tym milionem, do dziś uczy dzieci bezpieczeństwa nad wodą, a z czasem doszedł do tego drugi obszar, zdrowie psychiczne, o którym Phelps od lat mówi publicznie. Dziś 41-letni pływak podsumowuje, że najważniejsze lekcje nie dotyczyły wygrywania, lecz nawyków, które zostają na długo po ostatnim wyścigu.

Polsat Sport