Zaskoczenie w Pradze. Nie będzie wymarzonego finału
Obie czeskie tenisistki odpadły w półfinałach turnieju WTA 250 na kortach twardych w Pradze. Rozstawiona z numerem drugim Barbora Krejcikova przegrała z Austriaczką Lilli Tagger 7:6, (7-5), 3:6, 6:7 (4-7), a Tereza Valentova z Ukrainką Darią Snigur 6:7 (4-7), 3:6.
W 2024 roku, tuż przed igrzyskami w Paryżu, w finale tej imprezy Magda Linette pokonała Magdalenę Fręch.
Natomiast w ubiegłym roku w decydującym meczu w Pradze Marie Bouzkova wygrała z inną reprezentantką gospodarzy, niedawną triumfatorką Wimbledonu - Lindą Noskovą, lecz tym razem czescy kibice nie zobaczą swoich rodaczek w finale.
Szczególną niespodzianką jest porażka Krejcikovej, triumfatorki French Open 2021 i Wimbledonu 2024, która - mimo dużego wsparcia publiczności - nie sprostała zaledwie 18-letniej Tagger, 74. na światowej liście.
Dla obu finalistek to będzie szansa na pierwszy sukces w cyklu WTA Tour.
Tagger grała dotychczas w jednym finale, zaś urodzona w Kijowie, ale mieszkająca w Warszawie Snigur zadebiutuje w decydującym spotkaniu, ma natomiast zwycięstwo w finale imprezy będącej odpowiednikiem challengera (WTA 125).
W 2. rundzie gry podwójnej w Pradze odpadła Weronika Falkowska, której partnerowała amerykańska tenisistka Alana Smith.
Wyniki półfinałów:
Daria Snigur (Ukraina, 8) - Tereza Valentova (Czechy, 5) 7:6 (7-4), 6:3
Lilli Tagger (Austria) - Barbora Krejcikova (Czechy, 2) 6:7 (5-7), 6:3, 7:6 (7-4)