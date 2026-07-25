Zaskoczenie w Pradze. Nie będzie wymarzonego finału

W 2024 roku, tuż przed igrzyskami w Paryżu, w finale tej imprezy Magda Linette pokonała Magdalenę Fręch.

Natomiast w ubiegłym roku w decydującym meczu w Pradze Marie Bouzkova wygrała z inną reprezentantką gospodarzy, niedawną triumfatorką Wimbledonu - Lindą Noskovą, lecz tym razem czescy kibice nie zobaczą swoich rodaczek w finale.

Szczególną niespodzianką jest porażka Krejcikovej, triumfatorki French Open 2021 i Wimbledonu 2024, która - mimo dużego wsparcia publiczności - nie sprostała zaledwie 18-letniej Tagger, 74. na światowej liście.

Dla obu finalistek to będzie szansa na pierwszy sukces w cyklu WTA Tour.

Tagger grała dotychczas w jednym finale, zaś urodzona w Kijowie, ale mieszkająca w Warszawie Snigur zadebiutuje w decydującym spotkaniu, ma natomiast zwycięstwo w finale imprezy będącej odpowiednikiem challengera (WTA 125).

W 2. rundzie gry podwójnej w Pradze odpadła Weronika Falkowska, której partnerowała amerykańska tenisistka Alana Smith.

Wyniki półfinałów:

Daria Snigur (Ukraina, 8) - Tereza Valentova (Czechy, 5) 7:6 (7-4), 6:3

Lilli Tagger (Austria) - Barbora Krejcikova (Czechy, 2) 6:7 (5-7), 6:3, 7:6 (7-4)