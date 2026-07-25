Zdziebło i Ben Hlima mistrzami Polski

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Broniący tytułu Katarzyna Zdziebło i Maher Ben Hlima wygrali chód na 10 000 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw Polski w Białymstoku. Zdziebło poprawiła rekord życiowy na 42.56,69, ustanawiając też rekord zawodów.

Kobieta w stroju sportowym z podniesionymi rękami w geście triumfu, w tle inny zawodnik
fot. PAP
Katarzyna Zdziebło

Chodziarze na stadionie mieli do pokonania 25 okrążeń bieżni. Zdziebło triumfowała z ogromną przewagą, dublując swoje rywalki. Drugie miejsce zajęła Magdelena Żelazna - 46.20,03. Trzecia była Anna Zdziebło, siostra Katarzyny - 47.58,90.

 

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Pochodzący z Tunezji Ben Hlima triumfował wynikiem 40.37,11. Za nim uplasowali się Mateusz Nowak - 42.11,02 i Dominik Barbużyński - 42.48,92.

 

W sobotniej sesji popołudniowej odbędą się finały pozostałych konkurencji, w tym m.in. bieg na 400 m z udziałem Natalii Bukowieckiej i bieg za 100 m ppł z Pią Skrzyszowską. Mistrzostwa w Białymstoku potrwają do niedzieli.

PAP
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