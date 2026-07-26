To była najlepsza siatkówka w tym sezonie? Polka nie ma wątpliwości

Siatkówka

Polskie siatkarki nie zakwalifikowały się do turnieju finałowego Ligi Narodów. - Nie czujemy się gorsze od Kanady czy Holandii. Teraz staramy się przygotować do mistrzostw Europy - powiedziała Alicja Grabka, która porozmawiała z Martą Ćwiertniewicz z Polsatu Sport.

Siatkarka w biało-czerwonym stroju z numerem 21 na plecach trzyma piłkę do siatkówki.
Fot. Cyfrasport
Alicja Grabka

Polska siatkarka była gościem studia Polsatu Sport przy okazji turnieju finałowego Ligi Narodów.

 

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- To wszystko bardziej boli z racji tego, że z turnieju na turniej i z meczu na mecz, rosłyśmy jako zespół i uważam, że mimo tych trzech porażek, w ostatnim turnieju prezentowałyśmy najlepszą siatkówkę w tym sezonie reprezentacyjnym. Czuć było, że się dotarłyśmy i wyglądało to naprawdę obiecująco - odpowiedziała.

 

Jak zawodniczki poradziły sobie z brakiem awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów?

 

- Przyjechaliśmy do Szczyrku i zrobiliśmy jedno podsumowujące spotkanie. Staramy się jako zespół zamknąć ten rozdział - dodał.

 

Priorytetem drużyny jest nadchodzący turniej mistrzostw Europy.

 

- Staramy się przygotować do mistrzostw Europy. Wydaje mi się, że czujemy głód i chcemy na tę imprezę docelową pojechać z najlepszą forma i najlepszym mentalem, bo to jest bardzo ważne - stwierdziła.

 

Grabka została spytana, czy czuje zadrę do Chinek, które sportowo były słabsze, a przeszły przez to, że organizują imprezę.

 

- Myślę, że jeszcze większa zadra będzie u mężczyzn, bo tam Chiny były na ostatnim miejscu - powiedziała. - My nie czujemy się gorsze od Kanady czy Holandii - dodała.

 

ME 2026 kobiet potrwają od 21 sierpnia do 6 września. Ich gospodarzami będą Turcja, Czechy, Szwecja i Azerbejdżan. Polki zmierzą się w grupie z Turcją, Łotwą, Niemcami, Słowenią i Węgrami. 

 

Antoni Bednarczyk
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