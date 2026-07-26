Aryna Sabalenka na wakacjach! Pochwaliła się ujęciami z ukochanym

Tenis

Aryna Sabalenka po nieudanym dla siebie występie na Wimbledonie odpoczywa od tenisa. W ostatnim czasie wybrała się na wakacje do Wiednia, skąd pochwaliła się ujęciami wraz ze swoim partnerem.

Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, odpoczywa po Wimbledonie.
fot. PAP/EPA, instagram.com/Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka nie zaliczyła tegorocznego Wimbledonu do udanych. Liderka rankingu WTA odpadła w czwartej rundzie, a po zakończeniu zmagań przyznała, że ma dość tenisa.

 

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Od tamtej pory Sabalenka nie wróciła jeszcze do gry. Chwilę po Wimbledonie odpoczywała za to na greckiej wyspie Mykonos.

 

Teraz tenisistka pochwaliła się kolejnym wyjazdem. Wraz ze swoim partnerem Georgiosem Frangulisem odwiedziła Wiedeń.

 

- Plan jest prosty: robić przypadkowe rzeczy i zapomnieć o tenisie - powiedziała w filmie opublikowanym w swoich mediach społecznościowych.

 

 

Sabalenka ma wrócić do gry podczas turniejów w Ameryce Północnej. Jej głównym celem w tej części sezonu będzie wielkoszlemowe US Open, do którego przystąpi jako obrończyni tytułu.

Polsat Sport
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