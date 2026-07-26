Betclic 1 Liga: Miedź Legnica – Podbeskidzie Bielsko-Biała. Relacja live i wynik na żywo

Podbeskidzie wraca do Betclic 1 Ligi po dwóch sezonach spędzonych na trzecim szczeblu rozgrywkowym. „Górale” po spadku w 2024 roku potrzebowali czasu na odbudowę, ale ostatecznie wywalczyli upragniony awans i ponownie będą rywalizować na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

Miedź jest znacznie bardziej doświadczona na tym poziomie. Legniczanie w ostatnich latach regularnie wymieniani byli wśród kandydatów do awansu, choć nie zawsze potrafili potwierdzić swoje możliwości na przestrzeni całego sezonu.

Gospodarzy prowadzi Janusz Niedźwiedź. Pod jego wodzą zespół przepracował letni okres przygotowawczy, rozgrywając serię spotkań kontrolnych. W ostatnim sparingu przed inauguracją Miedź pokonała Chojniczankę Chojnice 3:2.

Podbeskidzie przystąpi do poniedziałkowego meczu bez podobnej presji. Beniaminek może skoncentrować się przede wszystkim na utrzymaniu, a każdy punkt zdobyty na terenie jednego z bardziej doświadczonych pierwszoligowców zostanie uznany za wartościowy rezultat.

Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica – Podbeskidzie Bielsko-Biała w poniedziałek od godziny 19:00 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport