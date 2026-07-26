Była gwiazda Legii bez klubu! Rozczarowujący powrót po ciężkiej kontuzji

Pochodzący z Poniatowej wychowanek Opolanina Opole Lubelskie swój ostatni mecz przed dołączeniem do Pogoni rozegrał w sierpniu 2023 roku. Reprezentując wówczas barwy Portland Timbers w amerykańskiej Major League Soccer, doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego podczas starcia z Houston Dynamo FC.

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Dla byłego młodzieżowego reprezentanta Polski kontrakt z ekipą z Siedlec był pierwszym kontaktem z boiskiem po ponad 18 miesiącach przerwy, spowodowanej długą rehabilitacją.

Przygoda byłego gracza Legii Warszawa na boiskach Betclic 1. Ligi nie potrwała jednak długo. Niezgoda pojawił się na murawie w 12 spotkaniach, w których rozegrał łącznie 289 minut. W tym czasie zanotował dwie asysty, nie zdobywając przy tym ani jednego gola.

Swoje największe sportowe sukcesy napastnik święcił w przeszłości w Legii. W barwach zespołu ze stolicy wywalczył trzy tytuły mistrza kraju oraz jeden Puchar Polski. Ponadto został wybrany Odkryciem Sezonu 2016/2017 Ekstraklasy. Obecnie 31-latek pozostaje wolnym zawodnikiem i może związać się z nowym pracodawcą bez kwoty odstępnego.

ŁO, Polsat Sport