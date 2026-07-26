Włoszki na podium Ligi Narodów! Gospodynie pokonane w meczu o trzecie miejsce

Włoszki od początku narzuciły rywalkom swoją grę i po serii punktów przy zagrywkach Ekateriny Antropovej gospodynie przegrywały 2:8. W dalszej części seta siatkarki z Italii dominowały, powiększając przewagę - szybko doszła ona do dziesięciu oczek (3:13), a po asie Alessii Orro było 5:17. Chinki spróbowały jeszcze włączyć się do gry, ugrały kilka punktów, ale siatkarki z Italii miały sytuację pod kontrolą. Jednostronnego seta zamknęła asem Myriam Sylla (16:25).

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Druga odsłona była zdecydowanie bardziej wyrównana od poprzedniej (7:7, 12:12). W środkowej części seta poszła seria punktowa Chinek i po trzech asach serwisowych Yushan Zhuang było 17:13. Jak się okazało, był to przełomowy moment tej partii. Gospodynie złapały wiatr w żagle - grały skutecznie, poprawiły zagrywkę i utrzymywały przewagę. Włoszki spróbowały jeszcze nawiązać walkę w końcówce i zbliżyły się na dwa oczka (23:21). Zhuang wywalczyła piłkę setową (24:21), ekipa z Italii obroniła się w dwóch akcjach, ale zepsuty serwis zakończył seta (25:23).

Chinki udanie rozpoczęły trzecią partię (6:3), jednak Włoszki szybko wyrównały (7:7), a w środkowej części seta uzyskały przewagę (12:15). Gospodynie odrobiły straty, wygrywając serię akcji od stanu 13:17 do 17:17. W końcówce seta lepsza była jednak ekipa z Italii. Po ataku Ekateriny Antropovej uzyskała przewagę (19:21), którą utrzymała do końca. Stella Nervini atakiem po prostej wywalczyła piłkę setową, a przestrzelony atak rywalek dał Włoszkom brakujący punkt (22:25).

Kolejnego seta od mocnego uderzenia rozpoczęła reprezentacja Italii (0:3, 3:10). Włoszki grały skutecznie w ofensywie, dobre zmiany dały Loveth Omoruyi i Denise Meli, w efekcie ekipa Italii utrzymywała wyraźną przewagę (7:15, 11:20). W końcówce asa posłała Alessia Orro i różnica doszła do dziesięciu oczek (12:22). Ekaterina Antropova skutecznym atakiem przypieczętowała wygraną Włoszek (13:25).

Skrót meczu Chiny - Włochy:

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Najwięcej punktów: Yushan Zhuang (14), Xiangyu Gong (10), Yuanyuan Wang (10) – Chiny; Ekaterina Antropova (26), Sarah Fahr (13), Stella Nervini (11) – Włochy. Chinki lepiej punktowały blokiem (10-5), ale wyraźnie ustępowały rywalkom w ataku (36%-46% skuteczności, punkty 46-65), polu serwisowym (4-8) i popełniły więcej błędów (20, przy 16 Włoszek).

Siatkarki reprezentacji Włoch zdobyły swój czwarty medal w historii występów w Lidze Narodów. Wcześniej trzykrotnie wywalczyły złoto (2022, 2024, 2025).

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywany w dniach 22-26 lipca w Makau. W wielkim finale zmierzą się Brazylia i Turcja.

Chiny – Włochy 1:3 (16:25, 25:23, 22:25, 13:25)

Chiny: Xin Tang, Aoqian Wang, Shengyu Xie, Yuanyuan Wang, Xiangyu Gong, Yushan Zhuang – Mengjie Wang (libero) oraz Shuming Yang, Linyu Diao, Chenxuan Li, Yuhan Dong, Feifan Ni, Zhongnan Guo, Houyu Chen. Trener: Yong Zhao.

Włochy: Stella Nervini, Ekaterina Antropova, Anna Danesi, Sarah Fahr, Alessia Orro, Myriam Sylla – Eleonora Fersino (libero) oraz Paola Egonu, Carlotta Cambi, Ilaria Spirito, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi, Denise Meli. Trener: Julio Velasco.

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