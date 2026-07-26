Doświadczenie na przyjęciu! Nowy siatkarz w Asseco Resovii

Siatkówka

Kamil Kwasowski został nowym siatkarzem Asseco Resovii. Dla doświadczonego przyjmującego będzie to już czternasty sezon w ekstraklasie siatkarzy.

Siatkarze w akcji podczas meczu, skupieni na grze.
fot. Jakub Piasecki / Cyfrasport
Kamil Kwasowski w przyszłym sezonie Tauron Ligi zagra w Asseco Resovii Rzeszów.

Kamil Kwasowski (rocznik 1990) ma za sobą trzynaście sezonów w PlusLidze. Grał na najwyższym szczeblu w drużynach BBTS Bielsko-Biała (2013-17), Cerrad Czarni Radom (2017-19), GKS Katowice (2019-21), PSG Stal Nysa (2021-23) oraz KGHM Cuprum Lubin/Cuprum Stilon Gorzów (2023-26).

 

Zobacz także: Asseco Resovia pozyskała wicemistrza świata! "Pokazał ogromny potencjał"

 

Rozegrał w siatkarskiej ekstraklasie już 349 meczów. Kolejne spotkania rozegra w barwach drużyny z Rzeszowa.

 

"To doświadczony polski przyjmujący, który od wielu lat z powodzeniem występuje na ligowych parkietach. Jest zawodnikiem cenionym za wszechstronność, stabilność w przyjęciu oraz dużą waleczność" – napisał klub w komunikacie.

 

– Cieszę się, że Kamil Kwasowski dołącza do naszego zespołu. To wszechstronny zawodnik z dużym doświadczeniem. Jestem przekonany, że jego umiejętności, charakter i zaangażowanie pomogą naszej drużynie w wielu momentach nadchodzącego sezonu – powiedział prezes klubu Piotr Maciąg.

RM, Polsat Sport, assecoresovia.pl
Przejdź na Polsatsport.pl
ASSECO RESOVIA RZESZÓWKAMIL KWASOWSKIKARUZELA TRANSFEROWA SIATKÓWKAPLUSLIGASIATKÓWKATAURON LIGATRANSFERY SIATKARSKIETRANSFERY TAURON LIGA
ZOBACZ WIĘCEJ
PlusLiga
Asseco Resovia Rzeszów
Kamil Kwasowski
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Wilfredo Leon: Ukraina będzie chciała zagrać swoją najlepszą siatkówkę, ale będziemy na to gotowi
Zobacz także

Wilfredo Leon jest pewny przed meczem z Ukrainą! "Będziemy na to gotowi"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 