Doświadczenie na przyjęciu! Nowy siatkarz w Asseco Resovii

Kamil Kwasowski (rocznik 1990) ma za sobą trzynaście sezonów w PlusLidze. Grał na najwyższym szczeblu w drużynach BBTS Bielsko-Biała (2013-17), Cerrad Czarni Radom (2017-19), GKS Katowice (2019-21), PSG Stal Nysa (2021-23) oraz KGHM Cuprum Lubin/Cuprum Stilon Gorzów (2023-26).

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Rozegrał w siatkarskiej ekstraklasie już 349 meczów. Kolejne spotkania rozegra w barwach drużyny z Rzeszowa.

"To doświadczony polski przyjmujący, który od wielu lat z powodzeniem występuje na ligowych parkietach. Jest zawodnikiem cenionym za wszechstronność, stabilność w przyjęciu oraz dużą waleczność" – napisał klub w komunikacie.

– Cieszę się, że Kamil Kwasowski dołącza do naszego zespołu. To wszechstronny zawodnik z dużym doświadczeniem. Jestem przekonany, że jego umiejętności, charakter i zaangażowanie pomogą naszej drużynie w wielu momentach nadchodzącego sezonu – powiedział prezes klubu Piotr Maciąg.

RM, Polsat Sport, assecoresovia.pl